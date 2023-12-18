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Сербский избирком намерен наблюдать за выборами в России, заявили в ЦИК
Сербский избирком намерен наблюдать за выборами в России, заявили в ЦИК - РИА Новости, 18.12.2023
Сербский избирком намерен наблюдать за выборами в России, заявили в ЦИК
Руководство Республиканской избирательной комиссии сообщило о своем намерении принять участие в наблюдении на выборах президента России в марте 2024 года,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T09:40
2023-12-18T09:40
2023-12-18T09:40
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Руководство Республиканской избирательной комиссии сообщило о своем намерении принять участие в наблюдении на выборах президента России в марте 2024 года, рассказали в ЦИК России. В ходе посещения членами ЦИК РФ Павла Андреева и Людмилы Маркиной Сербии для наблюдения за голосованием на досрочных парламентских и муниципальных выборах состоялась двусторонняя встреча с руководством Республиканской избирательной комиссии. "Сербская сторона сообщила о своем намерении принять участие в наблюдении на выборах президента России в марте 2024 года", - говорится в Telegram-канале ЦИК РФ.
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в мире, россия, сербия, выборы
В мире, Россия, Сербия, Выборы
Сербский избирком намерен наблюдать за выборами в России, заявили в ЦИК
ЦИК: избирком Сербии сообщил о намерении наблюдать за выборами президента РФ