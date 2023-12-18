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ФАС не нашла предпосылок для повторения ситуации с яйцами в других товарах - РИА Новости, 18.12.2023
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20:44 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/tseny-1916594628.html
ФАС не нашла предпосылок для повторения ситуации с яйцами в других товарах
ФАС не нашла предпосылок для повторения ситуации с яйцами в других товарах - РИА Новости, 18.12.2023
ФАС не нашла предпосылок для повторения ситуации с яйцами в других товарах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не ждет повторения ситуации с ростом цен на яйцо в других товарных категориях, сообщил журналистам глава службы... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T20:44
2023-12-18T20:44
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не ждет повторения ситуации с ростом цен на яйцо в других товарных категориях, сообщил журналистам глава службы Максим Шаскольский. "Нет, мы такого не видим. У нас есть поручение оценивать риски и анализировать ситуацию. По мясу птицы началось снижение, по яйцу все меры принимаются, я думаю, что в ближайшее время также пойдет снижение", - сообщил Шаскольский в ответ на вопрос, есть ли на рынке сигналы, что ситуация, схожая с ценами на яйца, может произойти в других категориях товаров. Куриные яйца в РФ с начала года подорожали на 46%, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55% с 5 по 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев накануне выразил надежду, что после Нового года цены на куриное яйцо в РФ начнут снижаться. Одной из главных предпосылок он назвал снятие импортной пошлины с импортного яйца: совет Евразийской экономической комиссии предоставил России временную тарифную льготу на беспошлинный импорт до 1,2 миллиарда куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Кроме того, власти улучшили меры поддержки для производителей яйца и мяса птицы и стимулируют заключение прямых контрактов с торговыми сетями, напомнил накануне Патрушев.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), евразийская экономическая комиссия
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Евразийская экономическая комиссия
ФАС не нашла предпосылок для повторения ситуации с яйцами в других товарах

ФАС: ситуация с ценами на яйца не повторится с другими товарами

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчасток сортировки и упаковки на птицефабрике
Участок сортировки и упаковки на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участок сортировки и упаковки на птицефабрике. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не ждет повторения ситуации с ростом цен на яйцо в других товарных категориях, сообщил журналистам глава службы Максим Шаскольский.
"Нет, мы такого не видим. У нас есть поручение оценивать риски и анализировать ситуацию. По мясу птицы началось снижение, по яйцу все меры принимаются, я думаю, что в ближайшее время также пойдет снижение", - сообщил Шаскольский в ответ на вопрос, есть ли на рынке сигналы, что ситуация, схожая с ценами на яйца, может произойти в других категориях товаров.
Куриные яйца в РФ с начала года подорожали на 46%, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55% с 5 по 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев накануне выразил надежду, что после Нового года цены на куриное яйцо в РФ начнут снижаться.
Одной из главных предпосылок он назвал снятие импортной пошлины с импортного яйца: совет Евразийской экономической комиссии предоставил России временную тарифную льготу на беспошлинный импорт до 1,2 миллиарда куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Кроме того, власти улучшили меры поддержки для производителей яйца и мяса птицы и стимулируют заключение прямых контрактов с торговыми сетями, напомнил накануне Патрушев.
Яйца - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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Вчера, 13:37
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Евразийская экономическая комиссия
 
 
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