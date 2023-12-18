https://ria.ru/20231218/trevoga-1916375766.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.12.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T00:31
2023-12-18T00:31
2023-12-18T00:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
хмельницкая область
вооруженные силы украины
винницкая область
киевская область
черкасская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в 22.35 мск в Черкасской области. В 23.11 мск тревога была объявлена в Винницкой области, в 23.50 - в Хмельницкой. Позднее, в 0.02 мск, сигнал тревоги был объявлен в Киевской области на Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
украина
хмельницкая область
винницкая область
киевская область
черкасская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, хмельницкая область, вооруженные силы украины, винницкая область, киевская область, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкая область, Вооруженные силы Украины, Винницкая область, Киевская область, Черкасская область
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях центральной Украины объявили воздушную тревогу