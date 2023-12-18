https://ria.ru/20231218/trevoga-1916375766.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.12.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T00:31

2023-12-18T00:31

2023-12-18T00:31

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в 22.35 мск в Черкасской области. В 23.11 мск тревога была объявлена в Винницкой области, в 23.50 - в Хмельницкой. Позднее, в 0.02 мск, сигнал тревоги был объявлен в Киевской области на Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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винницкая область

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