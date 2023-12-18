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Воробьев рассказал о товарообороте между Подмосковьем и Белоруссией - РИА Новости, 18.12.2023
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Новости Подмосковья
 
20:03 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/tovarooborote-1916587771.html
Воробьев рассказал о товарообороте между Подмосковьем и Белоруссией
Воробьев рассказал о товарообороте между Подмосковьем и Белоруссией - РИА Новости, 18.12.2023
Воробьев рассказал о товарообороте между Подмосковьем и Белоруссией
Товарооборот между Подмосковьем и Белоруссией за последние 10 месяцев 2023 года увеличился почти на четверть и превысил 9 миллиардов долларов, сообщил в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T20:03
2023-12-18T20:03
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Товарооборот между Подмосковьем и Белоруссией за последние 10 месяцев 2023 года увеличился почти на четверть и превысил 9 миллиардов долларов, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев. "За 10 месяцев товарооборот между Беларусью и Подмосковьем увеличился почти на четверть и превысил 9 миллиардов долларов. Основные направления: бытовая техника, продукты, металлопродукция, лекарства, техника и запчасти к ней", - написал Воробьев в своем официальном Telegram-канале. По словам губернатора, через Подмосковье проходит импорт белорусской продукции в Россию, сегодня около 20% всех контейнерных грузов идет через область, и эта доля будет увеличиваться. Также в ходе встречи Воробьева с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны обсудили обновление парка уборочной техники. "Только в этом году мы закупили 430 тракторов "Минского тракторного завода" и 17 погрузчиков компании "Амкодор". План на 2024 год — еще 162 трактора и 32 погрузчика. Компания "Амкодор" планирует построить в Мытищах сервисный центр запчастей. С нашей стороны предоставим земельный участок без торгов", - сообщил Воробьев. Глава региона отметил, что сегодня налажено сотрудничество "Могилевского завода лифтового машиностроения" с "Серпуховским лифтостроительным заводом". Белорусское предприятие поставляет комплектующие для подмосковного производства. Также в Подмосковье на Коломенском заводе изготавливают двигатели для "Белаза" и топливные насосы для "Минского моторного завода" на предприятии в Ногинске.
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экономика, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, белоруссия
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Белоруссия
Воробьев рассказал о товарообороте между Подмосковьем и Белоруссией

Воробьев: товарооборот между Подмосковьем и Белоруссией превысил $9 млрд

© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи в Минске
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Товарооборот между Подмосковьем и Белоруссией за последние 10 месяцев 2023 года увеличился почти на четверть и превысил 9 миллиардов долларов, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"За 10 месяцев товарооборот между Беларусью и Подмосковьем увеличился почти на четверть и превысил 9 миллиардов долларов. Основные направления: бытовая техника, продукты, металлопродукция, лекарства, техника и запчасти к ней", - написал Воробьев в своем официальном Telegram-канале.
По словам губернатора, через Подмосковье проходит импорт белорусской продукции в Россию, сегодня около 20% всех контейнерных грузов идет через область, и эта доля будет увеличиваться.
Также в ходе встречи Воробьева с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны обсудили обновление парка уборочной техники. "Только в этом году мы закупили 430 тракторов "Минского тракторного завода" и 17 погрузчиков компании "Амкодор". План на 2024 год — еще 162 трактора и 32 погрузчика. Компания "Амкодор" планирует построить в Мытищах сервисный центр запчастей. С нашей стороны предоставим земельный участок без торгов", - сообщил Воробьев.
Глава региона отметил, что сегодня налажено сотрудничество "Могилевского завода лифтового машиностроения" с "Серпуховским лифтостроительным заводом". Белорусское предприятие поставляет комплектующие для подмосковного производства. Также в Подмосковье на Коломенском заводе изготавливают двигатели для "Белаза" и топливные насосы для "Минского моторного завода" на предприятии в Ногинске.
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Новости ПодмосковьяЭкономикаМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей ВоробьевБелоруссия
 
 
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