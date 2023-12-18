СМИ: финский суд постановил заключить под стражу россиянина Тордена
HS: окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу россиянина Тордена
© Фото : ДШРГ Русич/VKВоислав Торден (Ян Петровский)
© Фото : ДШРГ Русич/VK
Воислав Торден (Ян Петровский). Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу россиянина Воислава Тордена по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине, сообщает газета Helsingin Sanomat.
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"Окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу россиянина Воислава Тордена по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине. Он будет отправлен в тюрьму города Вантаа", – сказано в сообщении.
В понедельник прошло первое слушание по делу повторно задержанного финскими властями россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский).
Ранее Центральная криминальная полиция Финляндии потребовала заключить Тордена под стражу по подозрению в военных преступлениях при отягчающих обстоятельствах и военных преступлениях на территории Украины. Согласно обвинительному заключению, предполагаемые преступления были совершены в 2014-2015 годах. Прокуратура Финляндии сообщала, что проведет предварительное расследование в отношении Тордена для выяснения, совершил ли он военные преступления на Украине.
Окружной суд Хельсинки 11 декабря продлил Тордену срок содержания под стражей.
Верховный суд Финляндии 8 декабря не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ. Как сообщал 9 декабря общественный вещатель Yle, центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Тордена и якобы его преступлений на Украине.
Торден был задержан в Финляндии 20 июля, а 23 августа был переведен в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, Торден якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имевшей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".