https://ria.ru/20231218/svo-1916459967.html
Учительница рассказала об оставившем послание на кирпиче бойце СВО
Учительница рассказала об оставившем послание на кирпиче бойце СВО - РИА Новости, 18.12.2023
Учительница рассказала об оставившем послание на кирпиче бойце СВО
Военнослужащий из Батайска Роман Рудаков, оставивший прощальное послание на стене в Марьинке, всегда был отзывчивым и чутким, рассказала РИА Новости учительница РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:54
2023-12-18T12:54
2023-12-18T18:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916453140_0:91:494:369_1920x0_80_0_0_848b5771e080ef71c9c5911c25964f7b.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Военнослужащий из Батайска Роман Рудаков, оставивший прощальное послание на стене в Марьинке, всегда был отзывчивым и чутким, рассказала РИА Новости учительница Марина Фроленко, которая была его классным руководителем с пятого по девятый класс."Он был спокойный, воспитанный, серьезный и очень отзывчивый и чуткий", — сказала она.По словам педагога, в пятом классе Роман учился вместе со своим братом, которому всегда помогал. В той же школе училась и их старшая сестра."Рома учился средне, но был очень старательным и собранным. Другие ребята в классе его уважали", — добавила Фроленко.Мама Рудакова всегда приходила на классные собрания."Сейчас мы звонили ей неоднократно, но она не готова разговаривать, не в том состоянии", — сказала собеседница агентства.Одноклассница Рудкова по имени Марина рассказала в интервью "Московскому комсомольцу", что тот всегда помогал брату. "Рома очень переживал за брата, у Леши были проблемы со зрением, ему трудно было читать, тяжело давался ряд предметов", — рассказала она, добавив, что Роман всегда защищал брата. Классная руководительница тоже обратила на это внимание."Рома его опекал, ходил за братом, как курочка-наседка", — сказала она.Семья, по словам педагога, очень дружная. Мама Рудакова была домохозяйкой, но после того, как у отца начались проблемы со здоровьем, ей пришлось выйти на работу. Роман же ей во всем помогал, добавила учительница.После освобождения Марьинки российские военные нашли в разрушенном доме послание на кирпиче: "Кто меня найдет — позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск".До отправки на фронт Рудаков говорил РИА Новости, что ему страшно только за семью, а за себя он не боится, нужно Родину защищать. Он получил повестку и пришел на предварительный пункт сбора в Батайске в сентябре 2022 года, спустя три месяца после увольнения в запас. Тогда он рассказал агентству, что служил в Нацгвардии, казачьих лагерях, по специальности — старший экспедитор.
https://ria.ru/20231209/mediinskiy-1914823918.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916453140_0:45:494:416_1920x0_80_0_0_2cacc4c6de737af6de0551e62e6cc7b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Общество, Россия
Учительница рассказала об оставившем послание на кирпиче бойце СВО
Учительница рассказала о бойце, оставившем послание на кирпиче в Марьинке
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Военнослужащий из Батайска Роман Рудаков, оставивший прощальное послание на стене в Марьинке, всегда был отзывчивым и чутким, рассказала РИА Новости учительница Марина Фроленко, которая была его классным руководителем с пятого по девятый класс.
"Он был спокойный, воспитанный, серьезный и очень отзывчивый и чуткий", — сказала она.
По словам педагога, в пятом классе Роман учился вместе со своим братом, которому всегда помогал. В той же школе училась и их старшая сестра.
«
"Рома учился средне, но был очень старательным и собранным. Другие ребята в классе его уважали", — добавила Фроленко.
Мама Рудакова всегда приходила на классные собрания.
"Сейчас мы звонили ей неоднократно, но она не готова разговаривать, не в том состоянии", — сказала собеседница агентства.
Мединский назвал участников СВО героями нашего времени
Одноклассница Рудкова по имени Марина рассказала в интервью "Московскому комсомольцу"
, что тот всегда помогал брату.
"Рома очень переживал за брата, у Леши были проблемы со зрением, ему трудно было читать, тяжело давался ряд предметов", — рассказала она, добавив, что Роман всегда защищал брата.
Классная руководительница тоже обратила на это внимание.
"Рома его опекал, ходил за братом, как курочка-наседка", — сказала она.
Семья, по словам педагога, очень дружная. Мама Рудакова была домохозяйкой, но после того, как у отца начались проблемы со здоровьем, ей пришлось выйти на работу. Роман же ей во всем помогал, добавила учительница.
После освобождения Марьинки российские военные нашли в разрушенном доме послание на кирпиче: "Кто меня найдет — позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск".
До отправки на фронт Рудаков говорил РИА Новости, что ему страшно только за семью, а за себя он не боится, нужно Родину защищать. Он получил повестку и пришел на предварительный пункт сбора в Батайске в сентябре 2022 года, спустя три месяца после увольнения в запас. Тогда он рассказал агентству, что служил в Нацгвардии, казачьих лагерях, по специальности — старший экспедитор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине