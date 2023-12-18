https://ria.ru/20231218/svo-1916459967.html

Учительница рассказала об оставившем послание на кирпиче бойце СВО

Учительница рассказала об оставившем послание на кирпиче бойце СВО - РИА Новости, 18.12.2023

Учительница рассказала об оставившем послание на кирпиче бойце СВО

Военнослужащий из Батайска Роман Рудаков, оставивший прощальное послание на стене в Марьинке, всегда был отзывчивым и чутким, рассказала РИА Новости учительница РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:54

2023-12-18T12:54

2023-12-18T18:03

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Военнослужащий из Батайска Роман Рудаков, оставивший прощальное послание на стене в Марьинке, всегда был отзывчивым и чутким, рассказала РИА Новости учительница Марина Фроленко, которая была его классным руководителем с пятого по девятый класс."Он был спокойный, воспитанный, серьезный и очень отзывчивый и чуткий", — сказала она.По словам педагога, в пятом классе Роман учился вместе со своим братом, которому всегда помогал. В той же школе училась и их старшая сестра."Рома учился средне, но был очень старательным и собранным. Другие ребята в классе его уважали", — добавила Фроленко.Мама Рудакова всегда приходила на классные собрания."Сейчас мы звонили ей неоднократно, но она не готова разговаривать, не в том состоянии", — сказала собеседница агентства.Одноклассница Рудкова по имени Марина рассказала в интервью "Московскому комсомольцу", что тот всегда помогал брату. "Рома очень переживал за брата, у Леши были проблемы со зрением, ему трудно было читать, тяжело давался ряд предметов", — рассказала она, добавив, что Роман всегда защищал брата. Классная руководительница тоже обратила на это внимание."Рома его опекал, ходил за братом, как курочка-наседка", — сказала она.Семья, по словам педагога, очень дружная. Мама Рудакова была домохозяйкой, но после того, как у отца начались проблемы со здоровьем, ей пришлось выйти на работу. Роман же ей во всем помогал, добавила учительница.После освобождения Марьинки российские военные нашли в разрушенном доме послание на кирпиче: "Кто меня найдет — позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск".До отправки на фронт Рудаков говорил РИА Новости, что ему страшно только за семью, а за себя он не боится, нужно Родину защищать. Он получил повестку и пришел на предварительный пункт сбора в Батайске в сентябре 2022 года, спустя три месяца после увольнения в запас. Тогда он рассказал агентству, что служил в Нацгвардии, казачьих лагерях, по специальности — старший экспедитор.

https://ria.ru/20231209/mediinskiy-1914823918.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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