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В Краснодаре неизвестный расстрелял строителей, один человек погиб - РИА Новости, 18.12.2023
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11:33 18.12.2023 (обновлено: 12:21 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/stroiteli-1916436998.html
В Краснодаре неизвестный расстрелял строителей, один человек погиб
В Краснодаре неизвестный расстрелял строителей, один человек погиб - РИА Новости, 18.12.2023
В Краснодаре неизвестный расстрелял строителей, один человек погиб
Правоохранительные органы ищут мужчину, который в Краснодаре открыл огонь по строителям за то, что они якобы неправильно и не в том месте вырыли траншею, один... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:33
2023-12-18T12:21
происшествия
краснодар
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 18 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы ищут мужчину, который в Краснодаре открыл огонь по строителям за то, что они якобы неправильно и не в том месте вырыли траншею, один человек был убит, другой – госпитализирован, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. "В Краснодаре неизвестный поругался со строителями, затем уехал, взял ружье, вернулся и расстрелял рабочих через вагончик, в котором они находились. Один мужчина был убит выстрелом в голову, его коллега - госпитализирован с ранением в ногу. Нападавшего разыскивают", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что нападавшего возмутила якобы неправильная и не в том месте вырытая строителями траншея. Погибший и раненый являются гражданами России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)", - сообщили в краевом управлении СК РФ.По версии следствия, мужчина открыл огонь в воскресенье вечером на Боннской улице. Тело 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы, а также его 52-летнего знакомого, раненного в ногу, нашли в вагончике в ночь на понедельник. Пострадавший был госпитализирован, подозреваемого разыскивают.
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краснодар
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происшествия, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре неизвестный расстрелял строителей, один человек погиб

Прокуратура: в Краснодаре мужчина открыл огонь по строителям, один человек погиб

© РИА Новости / Пресс-служба мэра Москвы | Перейти в медиабанкСтроительство комплекса зданий
Строительство комплекса зданий - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба мэра Москвы
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Строительство комплекса зданий. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы ищут мужчину, который в Краснодаре открыл огонь по строителям за то, что они якобы неправильно и не в том месте вырыли траншею, один человек был убит, другой – госпитализирован, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
«
"В Краснодаре неизвестный поругался со строителями, затем уехал, взял ружье, вернулся и расстрелял рабочих через вагончик, в котором они находились. Один мужчина был убит выстрелом в голову, его коллега - госпитализирован с ранением в ногу. Нападавшего разыскивают", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что нападавшего возмутила якобы неправильная и не в том месте вырытая строителями траншея. Погибший и раненый являются гражданами России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)", - сообщили в краевом управлении СК РФ.
По версии следствия, мужчина открыл огонь в воскресенье вечером на Боннской улице. Тело 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы, а также его 52-летнего знакомого, раненного в ногу, нашли в вагончике в ночь на понедельник. Пострадавший был госпитализирован, подозреваемого разыскивают.
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ПроисшествияКраснодарРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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