https://ria.ru/20231218/stroiteli-1916436998.html
В Краснодаре неизвестный расстрелял строителей, один человек погиб
В Краснодаре неизвестный расстрелял строителей, один человек погиб - РИА Новости, 18.12.2023
В Краснодаре неизвестный расстрелял строителей, один человек погиб
Правоохранительные органы ищут мужчину, который в Краснодаре открыл огонь по строителям за то, что они якобы неправильно и не в том месте вырыли траншею, один... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:33
2023-12-18T11:33
2023-12-18T12:21
происшествия
краснодар
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768964013_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_a3fcef38fbc24e4a7e7b493d4c896622.jpg
КРАСНОДАР, 18 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы ищут мужчину, который в Краснодаре открыл огонь по строителям за то, что они якобы неправильно и не в том месте вырыли траншею, один человек был убит, другой – госпитализирован, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. "В Краснодаре неизвестный поругался со строителями, затем уехал, взял ружье, вернулся и расстрелял рабочих через вагончик, в котором они находились. Один мужчина был убит выстрелом в голову, его коллега - госпитализирован с ранением в ногу. Нападавшего разыскивают", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что нападавшего возмутила якобы неправильная и не в том месте вырытая строителями траншея. Погибший и раненый являются гражданами России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)", - сообщили в краевом управлении СК РФ.По версии следствия, мужчина открыл огонь в воскресенье вечером на Боннской улице. Тело 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы, а также его 52-летнего знакомого, раненного в ногу, нашли в вагончике в ночь на понедельник. Пострадавший был госпитализирован, подозреваемого разыскивают.
https://ria.ru/20231215/mvd-1916092126.html
краснодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768964013_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_0b934d7323432c49cb9c93999f5479b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре неизвестный расстрелял строителей, один человек погиб
Прокуратура: в Краснодаре мужчина открыл огонь по строителям, один человек погиб