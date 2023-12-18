https://ria.ru/20231218/stroiteli-1916436998.html

В Краснодаре неизвестный расстрелял строителей, один человек погиб

В Краснодаре неизвестный расстрелял строителей, один человек погиб - РИА Новости, 18.12.2023

В Краснодаре неизвестный расстрелял строителей, один человек погиб

Правоохранительные органы ищут мужчину, который в Краснодаре открыл огонь по строителям за то, что они якобы неправильно и не в том месте вырыли траншею, один... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:33

2023-12-18T11:33

2023-12-18T12:21

происшествия

краснодар

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 18 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы ищут мужчину, который в Краснодаре открыл огонь по строителям за то, что они якобы неправильно и не в том месте вырыли траншею, один человек был убит, другой – госпитализирован, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. "В Краснодаре неизвестный поругался со строителями, затем уехал, взял ружье, вернулся и расстрелял рабочих через вагончик, в котором они находились. Один мужчина был убит выстрелом в голову, его коллега - госпитализирован с ранением в ногу. Нападавшего разыскивают", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что нападавшего возмутила якобы неправильная и не в том месте вырытая строителями траншея. Погибший и раненый являются гражданами России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)", - сообщили в краевом управлении СК РФ.По версии следствия, мужчина открыл огонь в воскресенье вечером на Боннской улице. Тело 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы, а также его 52-летнего знакомого, раненного в ногу, нашли в вагончике в ночь на понедельник. Пострадавший был госпитализирован, подозреваемого разыскивают.

https://ria.ru/20231215/mvd-1916092126.html

краснодар

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происшествия, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф)