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Американский разведчик узнал о планах США развязать войну

Американский разведчик узнал о планах США развязать войну - РИА Новости, 18.12.2023

Американский разведчик узнал о планах США развязать войну

США готовятся объявить войну хуситам, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети Х. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:14

2023-12-18T15:14

2023-12-18T15:14

в мире

сша

йемен

красное море

скотт риттер

ллойд остин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. США готовятся объявить войну хуситам, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети Х."Сегодня утром я узнал о том, что моя страна, Соединенные Штаты Америки, готовится развязать войну против Йемена. Сверхдержава, которая тратит на свои вооруженные силы почти триллион долларов в год, готовится воевать с обнищавшей страной, 70 процентов населения которой остро нуждается в гуманитарной помощи", — написал он.Риттер добавил, что подобное решение не лучшим образом характеризует США, и выразил опасение, что оно ни к чему хорошему не приведет.Издание The War Zone на прошлой неделе со ссылкой на представителя Пентагона написало, что министр обороны США Ллойд Остин во время ближневосточного турне объявит о подготовке операции "Страж процветания" по противодействию угрозам со стороны хуситов в Красном море.

https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html

сша

йемен

красное море

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в мире, сша, йемен, красное море, скотт риттер, ллойд остин, министерство обороны сша