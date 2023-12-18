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Американский разведчик узнал о планах США развязать войну - РИА Новости, 18.12.2023
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15:14 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/ssha-1916516856.html
Американский разведчик узнал о планах США развязать войну
Американский разведчик узнал о планах США развязать войну - РИА Новости, 18.12.2023
Американский разведчик узнал о планах США развязать войну
США готовятся объявить войну хуситам, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети Х. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:14
2023-12-18T15:14
в мире
сша
йемен
красное море
скотт риттер
ллойд остин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. США готовятся объявить войну хуситам, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети Х."Сегодня утром я узнал о том, что моя страна, Соединенные Штаты Америки, готовится развязать войну против Йемена. Сверхдержава, которая тратит на свои вооруженные силы почти триллион долларов в год, готовится воевать с обнищавшей страной, 70 процентов населения которой остро нуждается в гуманитарной помощи", — написал он.Риттер добавил, что подобное решение не лучшим образом характеризует США, и выразил опасение, что оно ни к чему хорошему не приведет.Издание The War Zone на прошлой неделе со ссылкой на представителя Пентагона написало, что министр обороны США Ллойд Остин во время ближневосточного турне объявит о подготовке операции "Страж процветания" по противодействию угрозам со стороны хуситов в Красном море.
https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html
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в мире, сша, йемен, красное море, скотт риттер, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, США, Йемен, Красное море, Скотт Риттер, Ллойд Остин, Министерство обороны США
Американский разведчик узнал о планах США развязать войну

Экс-разведчик Риттер: США готовятся объявить войну хуситам

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. США готовятся объявить войну хуситам, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети Х.
"Сегодня утром я узнал о том, что моя страна, Соединенные Штаты Америки, готовится развязать войну против Йемена. Сверхдержава, которая тратит на свои вооруженные силы почти триллион долларов в год, готовится воевать с обнищавшей страной, 70 процентов населения которой остро нуждается в гуманитарной помощи", — написал он.
Риттер добавил, что подобное решение не лучшим образом характеризует США, и выразил опасение, что оно ни к чему хорошему не приведет.
Издание The War Zone на прошлой неделе со ссылкой на представителя Пентагона написало, что министр обороны США Ллойд Остин во время ближневосточного турне объявит о подготовке операции "Страж процветания" по противодействию угрозам со стороны хуситов в Красном море.
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В миреСШАЙеменКрасное мореСкотт РиттерЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
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