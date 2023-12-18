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"Время пришло". В США рассказали о финальном решении по Украине - РИА Новости, 18.12.2023
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02:24 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/ssha-1916380653.html
"Время пришло". В США рассказали о финальном решении по Украине
"Время пришло". В США рассказали о финальном решении по Украине - РИА Новости, 18.12.2023
"Время пришло". В США рассказали о финальном решении по Украине
США стоит оставить Украину из-за провальной политики Вашингтона, заявил американский журналист Саагар Энджети в эфире программы Breaking Points. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T02:24
2023-12-18T02:24
в мире
украина
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. США стоит оставить Украину из-за провальной политики Вашингтона, заявил американский журналист Саагар Энджети в эфире программы Breaking Points."Миллиарды долларов уже потрачены впустую, сотни тысяч людей погибли. Вот, что Америка может продемонстрировать. Это всего лишь последнее в череде стратегических поражений со времен Вьетнама. Очевидно, пришло время попробовать что-то совсем другое", — высказался ведущий.Журналист добавил, что политика США в отношении Украины оказалась катастрофическим провалом, а Североатлантический альянс стал слабее, чем был до начала конфликта.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, сша, америка
В мире, Украина, США, Америка
"Время пришло". В США рассказали о финальном решении по Украине

Журналист Энджети: США нужно оставить Украину и попробовать что-то новое

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. США стоит оставить Украину из-за провальной политики Вашингтона, заявил американский журналист Саагар Энджети в эфире программы Breaking Points.
«
"Миллиарды долларов уже потрачены впустую, сотни тысяч людей погибли. Вот, что Америка может продемонстрировать. Это всего лишь последнее в череде стратегических поражений со времен Вьетнама. Очевидно, пришло время попробовать что-то совсем другое", — высказался ведущий.
Журналист добавил, что политика США в отношении Украины оказалась катастрофическим провалом, а Североатлантический альянс стал слабее, чем был до начала конфликта.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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