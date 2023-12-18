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"Время пришло". В США рассказали о финальном решении по Украине

"Время пришло". В США рассказали о финальном решении по Украине - РИА Новости, 18.12.2023

"Время пришло". В США рассказали о финальном решении по Украине

США стоит оставить Украину из-за провальной политики Вашингтона, заявил американский журналист Саагар Энджети в эфире программы Breaking Points. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T02:24

2023-12-18T02:24

2023-12-18T02:24

в мире

украина

сша

америка

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. США стоит оставить Украину из-за провальной политики Вашингтона, заявил американский журналист Саагар Энджети в эфире программы Breaking Points."Миллиарды долларов уже потрачены впустую, сотни тысяч людей погибли. Вот, что Америка может продемонстрировать. Это всего лишь последнее в череде стратегических поражений со времен Вьетнама. Очевидно, пришло время попробовать что-то совсем другое", — высказался ведущий.Журналист добавил, что политика США в отношении Украины оказалась катастрофическим провалом, а Североатлантический альянс стал слабее, чем был до начала конфликта.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231218/kiev-1916379326.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, америка