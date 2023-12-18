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Киев потерял до 90 военных на Южнодонецком направлении

Киев потерял до 90 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 18.12.2023

Киев потерял до 90 военных на Южнодонецком направлении

Российские войска на Южнодонецком направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:21

2023-12-18T14:21

2023-12-18T14:28

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили четыре атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", — говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 90 военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность