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Киев потерял до 90 военных на Южнодонецком направлении
Киев потерял до 90 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 18.12.2023
Киев потерял до 90 военных на Южнодонецком направлении
Российские войска на Южнодонецком направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:21
2023-12-18T14:21
2023-12-18T14:28
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили четыре атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", — говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 90 военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял до 90 военных на Южнодонецком направлении
МО РФ: ВСУ потеряли до 90 военных на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили четыре атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери противника составили до 90 военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".