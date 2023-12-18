https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916500068.html
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 30 военных
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 30 военных - РИА Новости, 18.12.2023
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 30 военных
Российские военнослужащие за сутки отразили две атаки украинских штурмовых групп на запорожском направлении и нанесли поражение живой силе трех бригад, потери... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:19
2023-12-18T14:19
2023-12-18T14:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки отразили две атаки украинских штурмовых групп на запорожском направлении и нанесли поражение живой силе трех бригад, потери противника составили до 30 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, ВС РФ нанесли здесь огневое поражения скоплениям живой силы 33-й, 65-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Жеребянок и Нестерянки в Запорожской области, добавили в Минобороны."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 30 военных
МО: на Запорожском направлении ВСУ потеряли до 30 военных