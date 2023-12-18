https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916500068.html

На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 30 военных

На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 30 военных - РИА Новости, 18.12.2023

На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 30 военных

Российские военнослужащие за сутки отразили две атаки украинских штурмовых групп на запорожском направлении и нанесли поражение живой силе трех бригад, потери... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:19

2023-12-18T14:19

2023-12-18T14:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки отразили две атаки украинских штурмовых групп на запорожском направлении и нанесли поражение живой силе трех бригад, потери противника составили до 30 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, ВС РФ нанесли здесь огневое поражения скоплениям живой силы 33-й, 65-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Жеребянок и Нестерянки в Запорожской области, добавили в Минобороны."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, запорожская область