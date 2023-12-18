https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916387351.html

Командир штурмовой группы рассказал о победах над ВСУ

Командир штурмовой группы рассказал о победах над ВСУ - РИА Новости, 18.12.2023

Командир штурмовой группы рассказал о победах над ВСУ

Сопротивление украинских военнослужащих не представляет особой угрозы для штурмовиков ВДВ, рассказал журналистам командир штурмовой группы ивановских... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T06:03

2023-12-18T06:03

2023-12-18T06:03

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сопротивление украинских военнослужащих не представляет особой угрозы для штурмовиков ВДВ, рассказал журналистам командир штурмовой группы ивановских десантников с позывным "Стрелец". "Вследствие наших штурмовых действий противник был обескуражен, он не ожидал такого напора с нашей стороны. Когда мы зашли на опорный пункт, первые пленные появились сразу же. Они выходили с поднятыми руками, были эмоционально подавлены. Штурмовые группы проходили, зачищали укрытия и предлагали сдаться. Сопротивление было, но оно было быстро подавлено и не представляет для нас сильной угрозы или какой-то опасности, потому что наши гвардейцы-десантники по подготовке на две, на три головы выше, чем они", - приводит слова "Стрельца" Минобороны РФ. Он также отметил, что хорошая маскировка позволяет штурмовикам ВДВ доходить до указанного рубежа, оставаясь незамеченными украинскими военнослужащими. "Когда у них происходит ротация на позициях, они выдвигаются и не знают, что мы уже отслеживаем их передвижение. Берем их в плен, потому что они не знают, что мы заняли уже их позиции, закрепились на них и ждем противника не одни сутки. Мы их берем в плен из-за их неосведомленности, они идут на позиции и не знают, что там мы их встречаем, удивляются, потому что думали, что наши подразделения далеко", - добавил "Стрелец".

https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916386295.html

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россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность