https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916386028.html

На Купянском направлении отразили семь атак ВСУ

На Купянском направлении отразили семь атак ВСУ - РИА Новости, 18.12.2023

На Купянском направлении отразили семь атак ВСУ

Российские войска отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении, Киев потерял более 50 военнослужащих, БМП и две самоходки, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T05:04

2023-12-18T05:04

2023-12-18T05:04

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские войска отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении, Киев потерял более 50 военнослужащих, БМП и две самоходки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "На Купянском направлении в ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили семь контратак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад при поддержке бронетехники в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки", - сказал Зыбинский.По его словам, атаки отражены, противник отошел в западном и юго-западном направлениях. Кроме этого, как сообщил Зыбинский, в полосе обороны 20-й общевойсковой армии штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады предприняли две попытки атаковать позиции российских войск на направлении Тёрны, Житловка. В результате стрелкового боя при поддержке огня артиллерии атаки были отражены. "Общие потери украинских войск составили более 50 военнослужащих, одна боевая машина пехоты, две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", две боевые бронированные машины и гаубица Д-30", - сказал начальник пресс-центра.

https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916385374.html

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вооруженные силы украины, киев, вооруженные силы рф, безопасность, россия