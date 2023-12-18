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БМП-3 ЗВО уничтожили технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении
БМП-3 ЗВО уничтожили технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 18.12.2023
БМП-3 ЗВО уничтожили технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении
Экипажи БМП-3 танковой армии Западной группировки российских войск уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T04:02
2023-12-18T04:02
2023-12-18T04:02
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ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Экипажи БМП-3 танковой армии Западной группировки российских войск уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипажи боевых машин пехоты БМП-3 в составе штурмовой группы гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" переместились на максимально близкое расстояние к противнику и уничтожили две боевые бронированные машины и живую силу ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве. Данные о перемещении вооруженной группы ВСУ были получены с помощью БПЛА, далее координаты противника были переданы на пункт управления. "Разведка доложила о выдвижении противника в направлении наших позиций. Нами был открыт огонь. Враг, в свою очередь, начал вести ответный огонь. Тогда наши экипажи совершили противоогневой маневр. Мы грамотно выбрали огневую позицию, которая позволила наводчикам-операторам поразить намеченные цели", - сказал командир экипажа с позывным "Байкал".
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россия, вооруженные силы украины, бмп-3, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, БМП-3, Вооруженные силы РФ, Безопасность
БМП-3 ЗВО уничтожили технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении
МО: БМП-3 ЗВО уничтожили технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Экипажи БМП-3 танковой армии Западной группировки российских войск уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Экипажи боевых машин пехоты БМП-3 в составе штурмовой группы гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" переместились на максимально близкое расстояние к противнику и уничтожили две боевые бронированные машины и живую силу ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.
Данные о перемещении вооруженной группы ВСУ были получены с помощью БПЛА, далее координаты противника были переданы на пункт управления.
"Разведка доложила о выдвижении противника в направлении наших позиций. Нами был открыт огонь. Враг, в свою очередь, начал вести ответный огонь. Тогда наши экипажи совершили противоогневой маневр. Мы грамотно выбрали огневую позицию, которая позволила наводчикам-операторам поразить намеченные цели", - сказал командир экипажа с позывным "Байкал".
Разведка и артиллерия уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении