https://ria.ru/20231218/spetsialisty-1916559040.html
Путин назвал главный фактор в подготовке высококлассных специалистов
Путин назвал главный фактор в подготовке высококлассных специалистов - РИА Новости, 18.12.2023
Путин назвал главный фактор в подготовке высококлассных специалистов
Сегодня в мире технологическая революция, для РФ важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда, заявил президент... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:37
2023-12-18T17:37
2023-12-18T18:16
россия
владимир путин
общество
навигатор абитуриента
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916101098_0:17:3084:1751_1920x0_80_0_0_905eff1bc59b3573b66c141e95d72cad.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сегодня в мире технологическая революция, для РФ важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас происходит технологическая революция. Не только у нас. У нас тоже. Во всем мире происходит технологическая революция. Она требует совершенно новых квалифицированных кадров", - сказал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".Путин отметил, что есть очень много направлений, связанных с высокими технологиями и требующими особого качества работы."Поэтому для нас в высшей степени важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда и с работодателями", - сказал он.
https://ria.ru/20231218/putin-1916561283.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916101098_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_c41f28d0bb138d80588dae498686477b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, навигатор абитуриента
Россия, Владимир Путин, Общество, Навигатор абитуриента
Путин назвал главный фактор в подготовке высококлассных специалистов
Путин: для РФ важно, чтобы подготовка специалистов была связана с рынком труда
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сегодня в мире технологическая революция, для РФ важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас происходит технологическая революция. Не только у нас. У нас тоже. Во всем мире происходит технологическая революция. Она требует совершенно новых квалифицированных кадров", - сказал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".
Путин отметил, что есть очень много направлений, связанных с высокими технологиями и требующими особого качества работы.
"Поэтому для нас в высшей степени важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда и с работодателями", - сказал он.
Путин пообещал посетить Казанский техникум информационных технологий