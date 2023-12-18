https://ria.ru/20231218/spetsialisty-1916559040.html

Путин назвал главный фактор в подготовке высококлассных специалистов

Путин назвал главный фактор в подготовке высококлассных специалистов - РИА Новости, 18.12.2023

Путин назвал главный фактор в подготовке высококлассных специалистов

Сегодня в мире технологическая революция, для РФ важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда, заявил президент... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:37

2023-12-18T17:37

2023-12-18T18:16

россия

владимир путин

общество

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сегодня в мире технологическая революция, для РФ важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас происходит технологическая революция. Не только у нас. У нас тоже. Во всем мире происходит технологическая революция. Она требует совершенно новых квалифицированных кадров", - сказал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".Путин отметил, что есть очень много направлений, связанных с высокими технологиями и требующими особого качества работы."Поэтому для нас в высшей степени важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда и с работодателями", - сказал он.

https://ria.ru/20231218/putin-1916561283.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество, навигатор абитуриента