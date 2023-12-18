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Путин назвал главный фактор в подготовке высококлассных специалистов - РИА Новости, 18.12.2023
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17:37 18.12.2023 (обновлено: 18:16 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/spetsialisty-1916559040.html
Путин назвал главный фактор в подготовке высококлассных специалистов
Путин назвал главный фактор в подготовке высококлассных специалистов - РИА Новости, 18.12.2023
Путин назвал главный фактор в подготовке высококлассных специалистов
Сегодня в мире технологическая революция, для РФ важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда, заявил президент... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:37
2023-12-18T18:16
россия
владимир путин
общество
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сегодня в мире технологическая революция, для РФ важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас происходит технологическая революция. Не только у нас. У нас тоже. Во всем мире происходит технологическая революция. Она требует совершенно новых квалифицированных кадров", - сказал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".Путин отметил, что есть очень много направлений, связанных с высокими технологиями и требующими особого качества работы."Поэтому для нас в высшей степени важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда и с работодателями", - сказал он.
https://ria.ru/20231218/putin-1916561283.html
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россия, владимир путин, общество, навигатор абитуриента
Россия, Владимир Путин, Общество, Навигатор абитуриента
Путин назвал главный фактор в подготовке высококлассных специалистов

Путин: для РФ важно, чтобы подготовка специалистов была связана с рынком труда

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сегодня в мире технологическая революция, для РФ важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас происходит технологическая революция. Не только у нас. У нас тоже. Во всем мире происходит технологическая революция. Она требует совершенно новых квалифицированных кадров", - сказал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".
Путин отметил, что есть очень много направлений, связанных с высокими технологиями и требующими особого качества работы.
"Поэтому для нас в высшей степени важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда и с работодателями", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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