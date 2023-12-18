https://ria.ru/20231218/soyuzniki-1916386670.html

Больше не признают. В США забили тревогу из-за новых союзников Путина

Больше не признают. В США забили тревогу из-за новых союзников Путина - РИА Новости, 18.12.2023

Больше не признают. В США забили тревогу из-за новых союзников Путина

Спецоперация России на Украине привела к падению влияния США и международной изоляции Вашингтона, заявил профессор Питтсбургского университета Дэн Ковалик в... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T05:17

2023-12-18T05:17

2023-12-18T11:19

специальная военная операция на украине

в мире

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ближний восток

владимир путин

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Спецоперация России на Украине привела к падению влияния США и международной изоляции Вашингтона, заявил профессор Питтсбургского университета Дэн Ковалик в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я думаю, что США в изоляции. <...> Влияние США в мире значительно уменьшилось после начала операции России на Украине, и я думаю, что влияние России только возросло", — отметил правозащитник.В качестве доказательства изоляции Вашингтона профессор привел результаты голосования в Совбезе ООН по поводу перемирия в секторе Газа. Только США выступили против призыва сторон к прекращению огня, заметил Ковалик. Профессор добавил, что страны Ближнего Востока перестали уважать Штаты и связывают свое будущее с Россией и Китаем.Правозащитник обратил внимание, что Россию поддерживают те страны мира, в которых сосредоточена большая часть населения Земли. При этом даже номинальные союзники Вашингтона на самом деле не одобряют политику США, уверен эксперт.По мнению Ковалика, упадок влияния Вашингтона связан также с уменьшением умственных способностей американской правящей элиты. Юрист считает, что президент США Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен не выдерживают никакого сравнения с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. "США показали, что больше не могут выступать в качестве мирового лидера, <...> у них попросту не хватает для этого интеллектуальных возможностей. <..> Мир видит это", — заключил Ковалик.В октябре президент Владимир Путин заявил, что попытки Запада изолировать Россию провалились, так как Москва борется за создание многополярного мира, и российскую позицию многие разделяют.

https://ria.ru/20231212/putin-1915387391.html

https://ria.ru/20231211/vlast-1914985610.html

https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html

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сша

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украина

ближний восток

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