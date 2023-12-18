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Больше не признают. В США забили тревогу из-за новых союзников Путина - РИА Новости, 18.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:17 18.12.2023 (обновлено: 11:19 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/soyuzniki-1916386670.html
Больше не признают. В США забили тревогу из-за новых союзников Путина
Больше не признают. В США забили тревогу из-за новых союзников Путина - РИА Новости, 18.12.2023
Больше не признают. В США забили тревогу из-за новых союзников Путина
Спецоперация России на Украине привела к падению влияния США и международной изоляции Вашингтона, заявил профессор Питтсбургского университета Дэн Ковалик в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T05:17
2023-12-18T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
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украина
ближний восток
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Спецоперация России на Украине привела к падению влияния США и международной изоляции Вашингтона, заявил профессор Питтсбургского университета Дэн Ковалик в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.&quot;Я думаю, что США в изоляции. &lt;...&gt; Влияние США в мире значительно уменьшилось после начала операции России на Украине, и я думаю, что влияние России только возросло&quot;, — отметил правозащитник.В качестве доказательства изоляции Вашингтона профессор привел результаты голосования в Совбезе ООН по поводу перемирия в секторе Газа. Только США выступили против призыва сторон к прекращению огня, заметил Ковалик. Профессор добавил, что страны Ближнего Востока перестали уважать Штаты и связывают свое будущее с Россией и Китаем.Правозащитник обратил внимание, что Россию поддерживают те страны мира, в которых сосредоточена большая часть населения Земли. При этом даже номинальные союзники Вашингтона на самом деле не одобряют политику США, уверен эксперт.По мнению Ковалика, упадок влияния Вашингтона связан также с уменьшением умственных способностей американской правящей элиты. Юрист считает, что президент США Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен не выдерживают никакого сравнения с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. &quot;США показали, что больше не могут выступать в качестве мирового лидера, &lt;...&gt; у них попросту не хватает для этого интеллектуальных возможностей. &lt;..&gt; Мир видит это&quot;, — заключил Ковалик.В октябре президент Владимир Путин заявил, что попытки Запада изолировать Россию провалились, так как Москва борется за создание многополярного мира, и российскую позицию многие разделяют.
https://ria.ru/20231212/putin-1915387391.html
https://ria.ru/20231211/vlast-1914985610.html
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в мире, россия, сша, китай, украина, ближний восток, владимир путин, сергей лавров, джо байден, энтони блинкен, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Китай, Украина, Ближний Восток, Владимир Путин, Сергей Лавров, Джо Байден, Энтони Блинкен, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Больше не признают. В США забили тревогу из-за новых союзников Путина

Профессор Ковалик: США оказались в полной изоляции из-за России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Спецоперация России на Украине привела к падению влияния США и международной изоляции Вашингтона, заявил профессор Питтсбургского университета Дэн Ковалик в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«

"Я думаю, что США в изоляции. <...> Влияние США в мире значительно уменьшилось после начала операции России на Украине, и я думаю, что влияние России только возросло", — отметил правозащитник.

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В качестве доказательства изоляции Вашингтона профессор привел результаты голосования в Совбезе ООН по поводу перемирия в секторе Газа. Только США выступили против призыва сторон к прекращению огня, заметил Ковалик. Профессор добавил, что страны Ближнего Востока перестали уважать Штаты и связывают свое будущее с Россией и Китаем.
Правозащитник обратил внимание, что Россию поддерживают те страны мира, в которых сосредоточена большая часть населения Земли. При этом даже номинальные союзники Вашингтона на самом деле не одобряют политику США, уверен эксперт.
По мнению Ковалика, упадок влияния Вашингтона связан также с уменьшением умственных способностей американской правящей элиты. Юрист считает, что президент США Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен не выдерживают никакого сравнения с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым.
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«

"США показали, что больше не могут выступать в качестве мирового лидера, <...> у них попросту не хватает для этого интеллектуальных возможностей. <..> Мир видит это", — заключил Ковалик.

В октябре президент Владимир Путин заявил, что попытки Запада изолировать Россию провалились, так как Москва борется за создание многополярного мира, и российскую позицию многие разделяют.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКитайУкраинаБлижний ВостокВладимир ПутинСергей ЛавровДжо БайденЭнтони БлинкенООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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