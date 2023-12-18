Больше не признают. В США забили тревогу из-за новых союзников Путина
Профессор Ковалик: США оказались в полной изоляции из-за России
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Спецоперация России на Украине привела к падению влияния США и международной изоляции Вашингтона, заявил профессор Питтсбургского университета Дэн Ковалик в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
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"Я думаю, что США в изоляции. <...> Влияние США в мире значительно уменьшилось после начала операции России на Украине, и я думаю, что влияние России только возросло", — отметил правозащитник.
В качестве доказательства изоляции Вашингтона профессор привел результаты голосования в Совбезе ООН по поводу перемирия в секторе Газа. Только США выступили против призыва сторон к прекращению огня, заметил Ковалик. Профессор добавил, что страны Ближнего Востока перестали уважать Штаты и связывают свое будущее с Россией и Китаем.
Правозащитник обратил внимание, что Россию поддерживают те страны мира, в которых сосредоточена большая часть населения Земли. При этом даже номинальные союзники Вашингтона на самом деле не одобряют политику США, уверен эксперт.
По мнению Ковалика, упадок влияния Вашингтона связан также с уменьшением умственных способностей американской правящей элиты. Юрист считает, что президент США Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен не выдерживают никакого сравнения с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым.
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"США показали, что больше не могут выступать в качестве мирового лидера, <...> у них попросту не хватает для этого интеллектуальных возможностей. <..> Мир видит это", — заключил Ковалик.
В октябре президент Владимир Путин заявил, что попытки Запада изолировать Россию провалились, так как Москва борется за создание многополярного мира, и российскую позицию многие разделяют.