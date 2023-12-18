https://ria.ru/20231218/sotsobekty-1916432048.html

Бочкарев: в новостройках реновации на юго-востоке Москвы откроют соцобъекты

Бочкарев: в новостройках реновации на юго-востоке Москвы откроют соцобъекты - РИА Новости, 18.12.2023

Бочкарев: в новостройках реновации на юго-востоке Москвы откроют соцобъекты

Более 75 коммерческих помещений в 40 новостройках, построенных по программе реновации на юго-востоке Москвы, задействовано под размещение социально-бытовых и... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:15

2023-12-18T11:15

2023-12-18T11:15

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

андрей бочкарев

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МОСКВА, 18 дек - РИА Недвижимость. Более 75 коммерческих помещений в 40 новостройках, построенных по программе реновации на юго-востоке Москвы, задействовано под размещение социально-бытовых и административных объектов, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Все заселяемые дома спроектированы с первыми нежилыми этажами, на которых предусмотрено размещение предприятий социально-бытовой направленности. Это способствует повышению доступности предоставления услуг, за счет чего повышается и качество жизни москвичей. На юго-востоке города более половины от таких помещений уже заняты объектами социально-бытовых услуг", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении указывается, что всего в Юго-Восточном округе в домах, построенных по программе реновации, насчитывается 133 таких помещения, в 77 уже открыты магазины, салоны красоты, пункты выдачи заказов, точки питания, диспетчерские службы. Кроме того, на первых нежилых этажах новостроек для жителей расселяемых домов действуют шесть центров информирования по переселению, в которых после завершения расселения также смогут разместиться новые объекты малого и среднего предпринимательства, добавляется в пресс-релизе. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. В рамках программы уже построено около 290 домов общей площадью 4,1 миллиона квадратных метров. В стадии проектирования и строительства находится более 430 объектов общей площадью 7,3 миллиона квадратных метров.

https://ria.ru/20231214/moskva-1915688738.html

https://ria.ru/20231212/metro-1915283598.html

москва

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москва, андрей бочкарев