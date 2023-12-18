https://ria.ru/20231218/sotsobekty-1916432048.html
Бочкарев: в новостройках реновации на юго-востоке Москвы откроют соцобъекты
Бочкарев: в новостройках реновации на юго-востоке Москвы откроют соцобъекты - РИА Новости, 18.12.2023
Бочкарев: в новостройках реновации на юго-востоке Москвы откроют соцобъекты
Более 75 коммерческих помещений в 40 новостройках, построенных по программе реновации на юго-востоке Москвы, задействовано под размещение социально-бытовых и... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:15
2023-12-18T11:15
2023-12-18T11:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
андрей бочкарев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588226539_0:33:3077:1763_1920x0_80_0_0_f61937af36ce860044840bba1c435c80.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Недвижимость. Более 75 коммерческих помещений в 40 новостройках, построенных по программе реновации на юго-востоке Москвы, задействовано под размещение социально-бытовых и административных объектов, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Все заселяемые дома спроектированы с первыми нежилыми этажами, на которых предусмотрено размещение предприятий социально-бытовой направленности. Это способствует повышению доступности предоставления услуг, за счет чего повышается и качество жизни москвичей. На юго-востоке города более половины от таких помещений уже заняты объектами социально-бытовых услуг", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении указывается, что всего в Юго-Восточном округе в домах, построенных по программе реновации, насчитывается 133 таких помещения, в 77 уже открыты магазины, салоны красоты, пункты выдачи заказов, точки питания, диспетчерские службы. Кроме того, на первых нежилых этажах новостроек для жителей расселяемых домов действуют шесть центров информирования по переселению, в которых после завершения расселения также смогут разместиться новые объекты малого и среднего предпринимательства, добавляется в пресс-релизе. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. В рамках программы уже построено около 290 домов общей площадью 4,1 миллиона квадратных метров. В стадии проектирования и строительства находится более 430 объектов общей площадью 7,3 миллиона квадратных метров.
https://ria.ru/20231214/moskva-1915688738.html
https://ria.ru/20231212/metro-1915283598.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588226539_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_ce2c2a5014c948cae0cdb31a7c124ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Андрей Бочкарев
МОСКВА, 18 дек - РИА Недвижимость. Более 75 коммерческих помещений в 40 новостройках, построенных по программе реновации на юго-востоке Москвы, задействовано под размещение социально-бытовых и административных объектов, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Все заселяемые дома спроектированы с первыми нежилыми этажами, на которых предусмотрено размещение предприятий социально-бытовой направленности. Это способствует повышению доступности предоставления услуг, за счет чего повышается и качество жизни москвичей. На юго-востоке города более половины от таких помещений уже заняты объектами социально-бытовых услуг", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Бочкарев рассказал о строительстве тоннелей на участке МСД
В сообщении указывается, что всего в Юго-Восточном округе в домах, построенных по программе реновации, насчитывается 133 таких помещения, в 77 уже открыты магазины, салоны красоты, пункты выдачи заказов, точки питания, диспетчерские службы.
Кроме того, на первых нежилых этажах новостроек для жителей расселяемых домов действуют шесть центров информирования по переселению, в которых после завершения расселения также смогут разместиться новые объекты малого и среднего предпринимательства, добавляется в пресс-релизе.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. В рамках программы уже построено около 290 домов общей площадью 4,1 миллиона квадратных метров. В стадии проектирования и строительства находится более 430 объектов общей площадью 7,3 миллиона квадратных метров.
Бочкарев: на станции "Генерала Тюленева" появится портрет военачальника