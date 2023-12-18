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Страны СНГ подписали заявление по культурно-гуманитарному сотрудничеству - РИА Новости, 18.12.2023
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13:53 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/sotrudnichestvo-1916487726.html
Страны СНГ подписали заявление по культурно-гуманитарному сотрудничеству
Страны СНГ подписали заявление по культурно-гуманитарному сотрудничеству - РИА Новости, 18.12.2023
Страны СНГ подписали заявление по культурно-гуманитарному сотрудничеству
Главы правительств стран СНГ подписали совместное заявление о перспективах сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, документ нацелен на поддержание... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:53
2023-12-18T13:53
снг
алексей оверчук
россия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Главы правительств стран СНГ подписали совместное заявление о перспективах сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, документ нацелен на поддержание межкультурного диалога, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук. В понедельник в Москве состоялся Совет глав правительств СНГ. Заседание было посвящено вопросам развития культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. "По итогам заседания сегодня главы правительств подписали заявление о перспективах сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, которое нацеливает нас на поддержание и развитие межкультурного диалога, на развитие сотрудничества в сфере образования, в сфере развития наших национальных языков", - рассказал Оверчук журналистам после заседания совета. Он отметил, что в заявлении есть отдельная часть, которая касается развития институционального сотрудничества в культурной сфере. "Будут проводиться гастроли, кинофестивали, выставки - самые различные культурные мероприятия, которые будут и дальше сближать наши страны и народы", - добавил вице-премьер РФ.
https://ria.ru/20231218/initsiativa-1916464574.html
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снг, алексей оверчук, россия
СНГ, Алексей Оверчук, Россия
Страны СНГ подписали заявление по культурно-гуманитарному сотрудничеству

Оверчук: страны СНГ подписали заявление по культурно-гуманитарному партнерству

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги СНГ
Флаги СНГ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги СНГ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Главы правительств стран СНГ подписали совместное заявление о перспективах сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, документ нацелен на поддержание межкультурного диалога, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.
В понедельник в Москве состоялся Совет глав правительств СНГ. Заседание было посвящено вопросам развития культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.
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"По итогам заседания сегодня главы правительств подписали заявление о перспективах сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, которое нацеливает нас на поддержание и развитие межкультурного диалога, на развитие сотрудничества в сфере образования, в сфере развития наших национальных языков", - рассказал Оверчук журналистам после заседания совета.
Он отметил, что в заявлении есть отдельная часть, которая касается развития институционального сотрудничества в культурной сфере.
"Будут проводиться гастроли, кинофестивали, выставки - самые различные культурные мероприятия, которые будут и дальше сближать наши страны и народы", - добавил вице-премьер РФ.
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