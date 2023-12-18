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В Брянске мужчину госпитализировали после падения наледи с крыши на голову - РИА Новости, 18.12.2023
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17:53 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/sosulki-1916562649.html
В Брянске мужчину госпитализировали после падения наледи с крыши на голову
В Брянске мужчину госпитализировали после падения наледи с крыши на голову - РИА Новости, 18.12.2023
В Брянске мужчину госпитализировали после падения наледи с крыши на голову
Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой и раной головы после падения наледи с крыши жилого дома в Брянске, прокуратура проводит проверку, сообщили в РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:53
2023-12-18T17:53
происшествия
брянск
жкх
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой и раной головы после падения наледи с крыши жилого дома в Брянске, прокуратура проводит проверку, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации и в прокуратуре региона. "На проспекте Ленина с крыши дома №6 на прохожего упала наледь. Пострадал 68-летний мужчина. Прибывшие медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области головы. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №1", – говорится в сообщении. В лечебном учреждении пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, добавили в региональной прокуратуре. Власти отметили, что администрация Советского района Брянска заранее письменно предупредила управляющие компании и ТСЖ о необходимости своевременного удаления наледи с крыш зданий и ограждения мест возможного падения снега и сосулек, а также об ответственности за безопасность граждан. Уточняется, что штрафы на управляющие компании, злостно уклоняющиеся от исполнения своих зимних обязанностей, составляют от 10 до 20 тысяч рублей. В региональном надзорном ведомстве сообщили, что прокуратура Советского района Брянска организовала проверку по факту падения на пешехода наледи, по итогам которой будет дана оценка действиям ответственных сотрудников управляющей организации за своевременную очистку крыши и козырьков балконов от снега и наледи.
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происшествия, брянск, жкх, тсж
Происшествия, Брянск, ЖКХ, ТСЖ
В Брянске мужчину госпитализировали после падения наледи с крыши на голову

В Брянске мужчину госпитализировали после падения сосулек с крыши на голову

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСосульки на крышах жилых домов
Сосульки на крышах жилых домов - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сосульки на крышах жилых домов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой и раной головы после падения наледи с крыши жилого дома в Брянске, прокуратура проводит проверку, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации и в прокуратуре региона.
"На проспекте Ленина с крыши дома №6 на прохожего упала наледь. Пострадал 68-летний мужчина. Прибывшие медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области головы. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №1", – говорится в сообщении. В лечебном учреждении пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, добавили в региональной прокуратуре.
Власти отметили, что администрация Советского района Брянска заранее письменно предупредила управляющие компании и ТСЖ о необходимости своевременного удаления наледи с крыш зданий и ограждения мест возможного падения снега и сосулек, а также об ответственности за безопасность граждан. Уточняется, что штрафы на управляющие компании, злостно уклоняющиеся от исполнения своих зимних обязанностей, составляют от 10 до 20 тысяч рублей.
В региональном надзорном ведомстве сообщили, что прокуратура Советского района Брянска организовала проверку по факту падения на пешехода наледи, по итогам которой будет дана оценка действиям ответственных сотрудников управляющей организации за своевременную очистку крыши и козырьков балконов от снега и наледи.
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