https://ria.ru/20231218/soglasheniya-1916546655.html

Архангельская область подписала значимые соглашения в сфере судостроения

Архангельская область подписала значимые соглашения в сфере судостроения - РИА Новости, 18.12.2023

Архангельская область подписала значимые соглашения в сфере судостроения

Предприятия Архангельской области подписали на полях форума "Арктические проекты – сегодня и завтра" два важных договора в сфере судостроения на изготовление... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:56

2023-12-18T16:56

2023-12-18T16:56

архангельская область

архангельская область

архангельск

александр цыбульский

выборгский судостроительный завод

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АРХАНГЕЛЬСК, 18 дек – РИА Новости. Предприятия Архангельской области подписали на полях форума "Арктические проекты – сегодня и завтра" два важных договора в сфере судостроения на изготовление винто-рулевых колонок и строительство плавучего ремонтного дока, сообщило министерство экономического развития, промышленности и науки региона. Сообщается, что контракт на изготовление винто-рулевых колонок (ВРК) подписали центр судоремонта "Звёздочка" и Выборгский судостроительный завод, а СРЗ "Красная Кузница" и ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" заключили договор на строительство нового дока. "Оба соглашения – результат поддержки Архангельской области как центра судоремонта для мало- и среднетоннажного арктического флота со стороны президента России Владимира Владимировича Путина", - отметил губернатор региона Александр Цыбульский. По словам директора центра пропульсивных систем АО "Центр судоремонта "Звёздочка" Александра Сивкова, предприятие изготовит комплект винто-рулевых колонок мощностью девять мегаватт для ледокола, строящегося на Выборгском судостроительном заводе. "Уникальность проекта в том, что данный вид колонок – это собственная разработка центра пропульсивных систем "Звёздочки". Мы живем в северных широтах, где движение судов без ледоколов невозможно, а требования к ним в части прочности и надежности очень высокие", – подчеркнул Сивков, слова которого приводятся в сообщении. Он пояснил, что колонки такого типа могут применяться на ледоколах и судах неограниченного района плавания. Колонка устойчива к воздействию низких температур и механических нагрузок, обеспечивает все ходовые режимы и маневрирование. По второму проекту Судоремонтно-судостроительная корпорация построит плавучий ремонтный док для "Красной Кузницы". Как подчеркнул директор архангельского предприятия Михаил Дерябин, новый плавдок придет на замену одному из старых, построенных в 1953 году. "Одно из главных преимуществ нового дока – это возможность его использования в течение всего года. Кроме того, увеличенные габариты и мощности дока позволят верфи выполнять больше ремонтов кораблей и судов, поскольку одновременно на ремонт смогут встать два судна", – рассказал Дерябин. Заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников отметил, что предпосылки для подписания обоих документов возникли еще полтора года назад в ходе дискуссий на прошедших форумах. "Проект "Звёздочки" по винто-рулевым колонкам можно считать импортозамещающим проектом, поскольку исторически все ВРК изготавливались за рубежом. В прошлом десятилетии предприятие поставило для себя задачу освоить новое направление, и сегодня оно стало одним из основных", – сказал Иконников. Зампред также подчеркнул, что запуска нового ремонтного дока на "Красной Кузнице" очень ждут владельцы судов. До введения санкций более 50% флота ремонтировалось за рубежом, часть – в столице региона, часть – в других городах. "Сейчас спрос на ремонт в Архангельске кратно увеличился: доковое расписание на ремонт гражданского флота в регионе составлено на два года вперед, в то время как до санкций на ремонт можно было встать и в течение полугода", – добавил Иконников.

https://ria.ru/20231211/tsybulskiy-1915177453.html

https://ria.ru/20231116/uzbekistan-1909958572.html

https://ria.ru/20231115/arkhangelsk-1909557545.html

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архангельская область, архангельск, александр цыбульский, выборгский судостроительный завод