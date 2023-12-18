https://ria.ru/20231218/sng-1916428311.html
Главы правительств стран - участниц СНГ на выставке "Россия"
Главы правительств стран - участниц СНГ на выставке "Россия" - РИА Новости, 18.12.2023
Главы правительств стран - участниц СНГ на выставке "Россия"
Главы правительств стран - участниц СНГ посещают Международную выставку и форум "Россия" РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:14
2023-12-18T11:14
2023-12-18T11:14
снг
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Главы правительств стран - участниц СНГ посещают Международную выставку и форум "Россия"
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916429429_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8ca47ea812eaa3b7f1a3901a23304022.jpg
Главы правительств стран-участниц СНГ посещают выставку "Россия" на ВДНХ
Главы правительств стран-участниц СНГ посещают выставку "Россия" на ВДНХ
2023-12-18T11:14
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PT96M16S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, видео
СНГ
Главы правительств стран - участниц СНГ на выставке "Россия"
Главы правительств стран - участниц СНГ посещают Международную выставку и форум "Россия"
2023-12-18T11:14
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PT96M16S
Главы правительств стран - участниц СНГ посещают Международную выставку и форум "Россия"