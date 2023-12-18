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Главы правительств стран - участниц СНГ на выставке "Россия" - РИА Новости, 18.12.2023
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11:14 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/sng-1916428311.html
Главы правительств стран - участниц СНГ на выставке "Россия"
Главы правительств стран - участниц СНГ на выставке "Россия" - РИА Новости, 18.12.2023
Главы правительств стран - участниц СНГ на выставке "Россия"
Главы правительств стран - участниц СНГ посещают Международную выставку и форум "Россия" РИА Новости, 18.12.2023
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снг
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Главы правительств стран-участниц СНГ посещают выставку "Россия" на ВДНХ
Главы правительств стран-участниц СНГ посещают выставку "Россия" на ВДНХ
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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снг, видео
СНГ
Главы правительств стран - участниц СНГ на выставке "Россия"
Главы правительств стран - участниц СНГ посещают Международную выставку и форум "Россия"
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Главы правительств стран - участниц СНГ на выставке "Россия"

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Главы правительств стран - участниц СНГ посещают Международную выставку и форум "Россия"
 
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