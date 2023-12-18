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Названа предварительная причина смерти танцора Пухляша
Названа предварительная причина смерти танцора Пухляша - РИА Новости, 18.12.2023
Названа предварительная причина смерти танцора Пухляша
Шоумен и танцор Дмитрий Красилов (Пухляш из клипа UNO группы Little Big) скончался у себя дома в Москве, предварительная причина смерти — сердечный приступ,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T21:22
2023-12-18T21:22
2023-12-18T22:04
культура
дмитрий красилов
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Шоумен и танцор Дмитрий Красилов (Пухляш из клипа UNO группы Little Big) скончался у себя дома в Москве, предварительная причина смерти — сердечный приступ, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."Предварительная причина смерти Дмитрия Красилова — сердечный приступ", - сказал собеседник агентства.Ранее певец Стас Костюшкин сообщил на своей официальной странице в Instagram (деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская), что актер, шоумен и танцор Дмитрий Красилов, известный как Пухляш из клипа UNO группы Little Big, умер в возрасте 29 лет.Дмитрий Красилов родился 22 июня 1994 года в городе Заринске Алтайского края. Широкую известность приобрёл благодаря участию в 4-м сезоне шоу "Танцы" на телеканале ТНТ и съёмке в клипе на песню UNO группы Little Big. Красилов также известен по ролям в фильмах "Добро пожаловать в семью" и "Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя".
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дмитрий красилов, россия
Культура, Дмитрий Красилов, Россия
Названа предварительная причина смерти танцора Пухляша
Предварительной причиной смерти Красилова стал сердечный приступ
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Шоумен и танцор Дмитрий Красилов (Пухляш из клипа UNO группы Little Big) скончался у себя дома в Москве, предварительная причина смерти — сердечный приступ, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Предварительная причина смерти Дмитрия Красилова — сердечный приступ", - сказал собеседник агентства.
Ранее певец Стас Костюшкин сообщил на своей официальной странице в Instagram (деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская), что актер, шоумен и танцор Дмитрий Красилов, известный как Пухляш из клипа UNO группы Little Big, умер в возрасте 29 лет.
Дмитрий Красилов родился 22 июня 1994 года в городе Заринске Алтайского края. Широкую известность приобрёл благодаря участию в 4-м сезоне шоу "Танцы" на телеканале ТНТ и съёмке в клипе на песню UNO группы Little Big. Красилов также известен по ролям в фильмах "Добро пожаловать в семью" и "Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя".