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В Госдуме призвали провести слушания по законам о защите детей в школах
В Госдуме призвали провести слушания по законам о защите детей в школах - РИА Новости, 18.12.2023
В Госдуме призвали провести слушания по законам о защите детей в школах
Необходимо провести парламентские слушания в весеннюю сессию для того, чтобы проверить действие законов, которые направлены на защиту детей в школах, заявила... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:32
2023-12-18T16:32
2023-12-18T16:32
госдума рф
анна кузнецова
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Необходимо провести парламентские слушания в весеннюю сессию для того, чтобы проверить действие законов, которые направлены на защиту детей в школах, заявила председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина. "Настойчиво предлагаю провести парламентские слушания в весеннюю сессию от имени нашей рабочей группы для того, чтобы подвести итоги тем рекомендациям, которые направляли в правительство, проанализировать те законы, которые уже приняты, и законопроекты, которые внесены, понимая, на каком участке пути в защите наших детей (в образовательных организациях) мы находимся", - сказала она на заседании межфракционной рабочей группы по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, в свою очередь, отметила, что важно найти баланс между обеспечением безопасности и обеспечением комфортной психологической среды в общеобразовательных учреждениях.
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госдума рф, анна кузнецова, общество
Госдума РФ, Анна Кузнецова, Общество
В Госдуме призвали провести слушания по законам о защите детей в школах
В ГД призвали провести парламентские слушания по законам о защите детей в школах
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Необходимо провести парламентские слушания в весеннюю сессию для того, чтобы проверить действие законов, которые направлены на защиту детей в школах, заявила председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина.
"Настойчиво предлагаю провести парламентские слушания в весеннюю сессию от имени нашей рабочей группы для того, чтобы подвести итоги тем рекомендациям, которые направляли в правительство, проанализировать те законы, которые уже приняты, и законопроекты, которые внесены, понимая, на каком участке пути в защите наших детей (в образовательных организациях) мы находимся", - сказала она на заседании межфракционной рабочей группы по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова
, в свою очередь, отметила, что важно найти баланс между обеспечением безопасности и обеспечением комфортной психологической среды в общеобразовательных учреждениях.
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