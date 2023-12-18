https://ria.ru/20231218/slushaniya-1916539631.html

В Госдуме призвали провести слушания по законам о защите детей в школах

В Госдуме призвали провести слушания по законам о защите детей в школах - РИА Новости, 18.12.2023

В Госдуме призвали провести слушания по законам о защите детей в школах

Необходимо провести парламентские слушания в весеннюю сессию для того, чтобы проверить действие законов, которые направлены на защиту детей в школах, заявила... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:32

2023-12-18T16:32

2023-12-18T16:32

госдума рф

анна кузнецова

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Необходимо провести парламентские слушания в весеннюю сессию для того, чтобы проверить действие законов, которые направлены на защиту детей в школах, заявила председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина. "Настойчиво предлагаю провести парламентские слушания в весеннюю сессию от имени нашей рабочей группы для того, чтобы подвести итоги тем рекомендациям, которые направляли в правительство, проанализировать те законы, которые уже приняты, и законопроекты, которые внесены, понимая, на каком участке пути в защите наших детей (в образовательных организациях) мы находимся", - сказала она на заседании межфракционной рабочей группы по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, в свою очередь, отметила, что важно найти баланс между обеспечением безопасности и обеспечением комфортной психологической среды в общеобразовательных учреждениях.

https://ria.ru/20231211/internet-1915126139.html

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госдума рф, анна кузнецова, общество