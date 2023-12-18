Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали провести слушания по законам о защите детей в школах - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/slushaniya-1916539631.html
В Госдуме призвали провести слушания по законам о защите детей в школах
В Госдуме призвали провести слушания по законам о защите детей в школах - РИА Новости, 18.12.2023
В Госдуме призвали провести слушания по законам о защите детей в школах
Необходимо провести парламентские слушания в весеннюю сессию для того, чтобы проверить действие законов, которые направлены на защиту детей в школах, заявила... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:32
2023-12-18T16:32
госдума рф
анна кузнецова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Необходимо провести парламентские слушания в весеннюю сессию для того, чтобы проверить действие законов, которые направлены на защиту детей в школах, заявила председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина. "Настойчиво предлагаю провести парламентские слушания в весеннюю сессию от имени нашей рабочей группы для того, чтобы подвести итоги тем рекомендациям, которые направляли в правительство, проанализировать те законы, которые уже приняты, и законопроекты, которые внесены, понимая, на каком участке пути в защите наших детей (в образовательных организациях) мы находимся", - сказала она на заседании межфракционной рабочей группы по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, в свою очередь, отметила, что важно найти баланс между обеспечением безопасности и обеспечением комфортной психологической среды в общеобразовательных учреждениях.
https://ria.ru/20231211/internet-1915126139.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, анна кузнецова, общество
Госдума РФ, Анна Кузнецова, Общество
В Госдуме призвали провести слушания по законам о защите детей в школах

В ГД призвали провести парламентские слушания по законам о защите детей в школах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Необходимо провести парламентские слушания в весеннюю сессию для того, чтобы проверить действие законов, которые направлены на защиту детей в школах, заявила председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина.
"Настойчиво предлагаю провести парламентские слушания в весеннюю сессию от имени нашей рабочей группы для того, чтобы подвести итоги тем рекомендациям, которые направляли в правительство, проанализировать те законы, которые уже приняты, и законопроекты, которые внесены, понимая, на каком участке пути в защите наших детей (в образовательных организациях) мы находимся", - сказала она на заседании межфракционной рабочей группы по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, в свою очередь, отметила, что важно найти баланс между обеспечением безопасности и обеспечением комфортной психологической среды в общеобразовательных учреждениях.
Девочка за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Глава "Белого интернета" рассказала о методах борьбы с буллингом
11 декабря, 16:51
 
Госдума РФАнна КузнецоваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала