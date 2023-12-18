https://ria.ru/20231218/sg-1916555573.html

Володин предложил приглашать министров на парламентское собрание СГ

Володин предложил приглашать министров на парламентское собрание СГ - РИА Новости, 18.12.2023

Володин предложил приглашать министров на парламентское собрание СГ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил приглашать профильных министров России и Белоруссии на заседания парламентского собрания Союзного государства в рамках РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:23

2023-12-18T17:23

2023-12-18T17:26

политика

россия

белоруссия

вячеслав володин

госдума рф

союзное государство

парламентское собрание союза беларуси и россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил приглашать профильных министров России и Белоруссии на заседания парламентского собрания Союзного государства в рамках "правительственного часа" для отчетов о реализации мероприятий. "Давайте пригласим министров на ближайшее заседание, которое состоится в начале следующего года в рамках правительственного часа министров культуры России и Белоруссии, министров просвещения России и Белоруссии, министров высшей школы России и Белоруссии", - сказал Володин. Министры должны будут отчитаться о реализации мероприятий, которые будут утверждены и наполнены финансовым содержанием на заседании парламентского собрания Союзного государства, отметил спикер Госдумы.

https://ria.ru/20231218/komissiya-1916556335.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, белоруссия, вячеслав володин, госдума рф, союзное государство