https://ria.ru/20231218/sg-1916555573.html
Володин предложил приглашать министров на парламентское собрание СГ
Володин предложил приглашать министров на парламентское собрание СГ - РИА Новости, 18.12.2023
Володин предложил приглашать министров на парламентское собрание СГ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил приглашать профильных министров России и Белоруссии на заседания парламентского собрания Союзного государства в рамках РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:23
2023-12-18T17:23
2023-12-18T17:26
политика
россия
белоруссия
вячеслав володин
госдума рф
союзное государство
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил приглашать профильных министров России и Белоруссии на заседания парламентского собрания Союзного государства в рамках "правительственного часа" для отчетов о реализации мероприятий. "Давайте пригласим министров на ближайшее заседание, которое состоится в начале следующего года в рамках правительственного часа министров культуры России и Белоруссии, министров просвещения России и Белоруссии, министров высшей школы России и Белоруссии", - сказал Володин. Министры должны будут отчитаться о реализации мероприятий, которые будут утверждены и наполнены финансовым содержанием на заседании парламентского собрания Союзного государства, отметил спикер Госдумы.
https://ria.ru/20231218/komissiya-1916556335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, белоруссия, вячеслав володин, госдума рф, союзное государство
Политика, Россия, Белоруссия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Союзное государство, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Володин предложил приглашать министров на парламентское собрание СГ
Володин предложил приглашать профильных министров на парламентское собрание СГ
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил приглашать профильных министров России и Белоруссии на заседания парламентского собрания Союзного государства в рамках "правительственного часа" для отчетов о реализации мероприятий.
"Давайте пригласим министров на ближайшее заседание, которое состоится в начале следующего года в рамках правительственного часа министров культуры России и Белоруссии, министров просвещения России и Белоруссии, министров высшей школы России и Белоруссии", - сказал Володин.
Министры должны будут отчитаться о реализации мероприятий, которые будут утверждены и наполнены финансовым содержанием на заседании парламентского собрания Союзного государства, отметил спикер Госдумы.
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