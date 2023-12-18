https://ria.ru/20231218/serbiya-1916374894.html

Коалиция правящей партии в Сербии лидирует на выборах в парламент

Коалиция правящей партии в Сербии лидирует на выборах в парламент - РИА Новости, 18.12.2023

Коалиция правящей партии в Сербии лидирует на выборах в парламент

Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича побеждает на выборах в парламент с 53,81 процента, сообщил избирком по... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T00:20

2023-12-18T00:20

2023-12-18T00:53

в мире

сербия

сербская прогрессивная партия (спп)

белград (город)

александр вучич

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БЕЛГРАД, 18 дек — РИА Новости. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича побеждает на выборах в парламент с 53,81 процента, сообщил избирком по результатам обработки 8,35 процента голосов.В воскресенье прошли внеочередные выборы в Скупщину, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина. Волеизъявление проходило с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск).Согласно опубликованным Республиканской избирательной комиссией (РИК) данным по результатам обработки материалов с 691 из 8 273 участков, на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться".На втором месте с 14,46 процента — их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия". Далее следует входящая в правящую коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 8,17 процента.Президент Александр Вучич уже выразил уверенность, что его коалиция получит абсолютное большинство.По закону избирком республики должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом.РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в три процента голосов.

https://ria.ru/20231217/serbiya-1916272443.html

https://ria.ru/20231217/serbiya-1916295717.html

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в мире, сербия, сербская прогрессивная партия (спп), белград (город), александр вучич, ивица дачич