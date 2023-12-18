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Дальневосточная сельдь в опте подорожала в два раза, заявили в рыбном союзе - РИА Новости, 18.12.2023
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14:43 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/seld-1916507711.html
Дальневосточная сельдь в опте подорожала в два раза, заявили в рыбном союзе
Дальневосточная сельдь в опте подорожала в два раза, заявили в рыбном союзе - РИА Новости, 18.12.2023
Дальневосточная сельдь в опте подорожала в два раза, заявили в рыбном союзе
Оптовые цены на тихоокеанскую сельдь на Дальнем Востоке выросли к началу декабря в два раза в связи со снижением импорта и собственного вылова, повысить ее... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:43
2023-12-18T14:43
экономика
дальний восток
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
москва
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Оптовые цены на тихоокеанскую сельдь на Дальнем Востоке выросли к началу декабря в два раза в связи со снижением импорта и собственного вылова, повысить ее доступность для потребителя в центральных регионах можно через субсидирование перевозок по железной дороге, сообщили РИА Новости представители отраслевых союзов. "В оптовом звене сельдь тихоокеанская подорожала к началу декабря в 2,1 раза год к году на Дальнем Востоке, до 110 рублей за килограмм, в Москве – на 24%, до 105 рублей за килограмм. Сельдь атлантическая подорожала в Москве - на 6-10%, в среднем до 115 рублей за килограмм", - сообщили агентству в Рыбном союзе. Там отметили, что рост оптовых цен на сырье наблюдается из-за того, что в текущем году импорт сельди из-за изменения логистических потоков и скачка курса валют не смог восстановиться до уровня 2021 года, а ее вылов на Дальнем Востоке упал - с начала года по 11 декабря на 16%, до 370 тысячи тонн год к году. В свою очередь импорт атлантической сельди за 11 месяцев составил всего 26 тысяч тонн, лишь на 8% больше уровня за аналогичный период 2022 года (когда объемы рыбного импорта сильно упали) и на 37% ниже уровня аналогичного периода 2021 года. По оценке Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), емкость внутреннего рынка сельди составляет 370-390 тысяч тонн в год, из которых 75% - российская рыба. Основу вылова сельди в России составляет тихоокеанская сельдь, сообщил РИА Новости президент ассоциации Герман Зверев, а цена на нее ниже, чем на атлантическую. "С одной стороны, атлантическую сельдь можно заменить олюторской (она добывается на Дальнем Востоке), которая даже превосходит первую по вкусовым качествам. С другой - это требует перестройки производственных цепочек. Кроме того, доставка рыбы с Дальнего Востока длительная и дорогостоящая, что отражается на итоговой стоимости сырья", - заметил Зверев. По его мнению, повысить доступность тихоокеанской сельди для переработки и потребителя можно, расширив на эту продукцию программу субсидирования перевозок рыбопродукции по железной дороге. "Такое предложение рассматривается органами власти", - сообщил глава ВАРПЭ. В Рыбном союзе также отмечают, что на протяжении всего года отпускные цены производителей и розничные цены на сельдь росли ниже инфляции: дело в том, что на фоне сокращения потребления в РФ рыбопереработчики, чтобы удерживать цены, идут на снижение рентабельности. К примеру, в текущем году рентабельность переработчиков уже снизилась на 15%, отметили в союзе; между тем, согласно данным Росстата, соленая сельдь в РФ подорожала с начала года всего на 1%, а соленое филе сельди – на 2%.
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экономика, дальний восток, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, москва
Экономика, Дальний Восток, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия, Москва
Дальневосточная сельдь в опте подорожала в два раза, заявили в рыбном союзе

Рыбные союзы призвали к субсидированию перевозок дальневосточной сельди

© Depositphotos.com / fermateСельдь с красным луком и сметаной
Сельдь с красным луком и сметаной - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Depositphotos.com / fermate
Сельдь с красным луком и сметаной. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Оптовые цены на тихоокеанскую сельдь на Дальнем Востоке выросли к началу декабря в два раза в связи со снижением импорта и собственного вылова, повысить ее доступность для потребителя в центральных регионах можно через субсидирование перевозок по железной дороге, сообщили РИА Новости представители отраслевых союзов.
«
"В оптовом звене сельдь тихоокеанская подорожала к началу декабря в 2,1 раза год к году на Дальнем Востоке, до 110 рублей за килограмм, в Москве – на 24%, до 105 рублей за килограмм. Сельдь атлантическая подорожала в Москве - на 6-10%, в среднем до 115 рублей за килограмм", - сообщили агентству в Рыбном союзе.
Там отметили, что рост оптовых цен на сырье наблюдается из-за того, что в текущем году импорт сельди из-за изменения логистических потоков и скачка курса валют не смог восстановиться до уровня 2021 года, а ее вылов на Дальнем Востоке упал - с начала года по 11 декабря на 16%, до 370 тысячи тонн год к году. В свою очередь импорт атлантической сельди за 11 месяцев составил всего 26 тысяч тонн, лишь на 8% больше уровня за аналогичный период 2022 года (когда объемы рыбного импорта сильно упали) и на 37% ниже уровня аналогичного периода 2021 года.
По оценке Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), емкость внутреннего рынка сельди составляет 370-390 тысяч тонн в год, из которых 75% - российская рыба. Основу вылова сельди в России составляет тихоокеанская сельдь, сообщил РИА Новости президент ассоциации Герман Зверев, а цена на нее ниже, чем на атлантическую.
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"С одной стороны, атлантическую сельдь можно заменить олюторской (она добывается на Дальнем Востоке), которая даже превосходит первую по вкусовым качествам. С другой - это требует перестройки производственных цепочек. Кроме того, доставка рыбы с Дальнего Востока длительная и дорогостоящая, что отражается на итоговой стоимости сырья", - заметил Зверев.
По его мнению, повысить доступность тихоокеанской сельди для переработки и потребителя можно, расширив на эту продукцию программу субсидирования перевозок рыбопродукции по железной дороге. "Такое предложение рассматривается органами власти", - сообщил глава ВАРПЭ.
В Рыбном союзе также отмечают, что на протяжении всего года отпускные цены производителей и розничные цены на сельдь росли ниже инфляции: дело в том, что на фоне сокращения потребления в РФ рыбопереработчики, чтобы удерживать цены, идут на снижение рентабельности. К примеру, в текущем году рентабельность переработчиков уже снизилась на 15%, отметили в союзе; между тем, согласно данным Росстата, соленая сельдь в РФ подорожала с начала года всего на 1%, а соленое филе сельди – на 2%.
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