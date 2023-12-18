https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916606277.html

Новые санкции против России нужны бюрократам из ЕС, заявило постпредство

Новые санкции против России нужны бюрократам из ЕС, заявило постпредство - РИА Новости, 18.12.2023

Новые санкции против России нужны бюрократам из ЕС, заявило постпредство

Очередные европейские ограничения в отношении России нужны бюрократам из Евросоюза, которые "выполняют план по санкциям", но не государствам-членам союза,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T22:49

2023-12-18T22:49

2023-12-18T22:49

россия

брюссель

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Очередные европейские ограничения в отношении России нужны бюрократам из Евросоюза, которые "выполняют план по санкциям", но не государствам-членам союза, говорится в поступившем в РИА Новости комментарии постпредства РФ при ЕС. В понедельник ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций. "Уверены, что данный "пакет" запомнится странам-членам ЕС тем, что он, как ни парадоксально это может звучать, подавляющему большинству из них был совершенно не нужен. Ни их национальным экономикам, ни населению. Очередные рестрикции нужны были, прежде всего, есовской бюрократии. Своего рода, даешь план по санкциям", - говорится в комментарии. По мнению российской дипломатической миссии, сегодня в Брюсселе уже никто не утруждает себя тем, чтобы кому бы то ни было разъяснить, в чем смысл санкций. "Российская экономика не "порвана в клочья", попытки изолировать нас на международной арене, включая брюссельскую площадку, с треском провалились, цель "нанести стратегическое поражение" не достигнута, да и не могла быть достигнута априори. Все это изначально было очевидно многим, но только не обитателям евроквартала", - отмечается в комментарии.

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

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россия, брюссель, евросоюз, в мире