https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916603428.html

Российское постпредство отреагировало на введение нового пакета санкций ЕС

Российское постпредство отреагировало на введение нового пакета санкций ЕС - РИА Новости, 18.12.2023

Российское постпредство отреагировало на введение нового пакета санкций ЕС

Двенадцать пакетов санкций Евросоюза против России подрывают основы экономики самих стран ЕС и благосостояние их населения, говорится в поступившем РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T22:15

2023-12-18T22:15

2023-12-18T22:44

евросоюз

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россия

санкции в отношении россии

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Двенадцать пакетов санкций Евросоюза против России подрывают основы экономики самих стран ЕС и благосостояние их населения, говорится в поступившем РИА Новости комментарии постоянного представительства России при Евросоюзе.В понедельник ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций."Именно в результате 12-ти "пакетов" антироссийских санкций подорваны основы экономики стран-членов ЕС и благосостояния их населения", - говорится в комментарии.В российской дипломатической миссии предупредили политиков, которые могут оказаться недовольны результатами планируемых на 2024 год европейских или национальных выборов, что винить в этом придется самих себя. "В этом надо будет винить самих себя, а не некую "российскую дезинформацию" или "вмешательство Москвы в демократические избирательные процессы", - говорится в комментарии.В российском постпредстве заверили простых европейцев в желании жить в мире и взаимопонимании, однако это едва ли возможно в условиях санкционной политики."В канун Нового года мы, со своей стороны, хотим заверить простых европейцев в том, что по-прежнему заинтересованы жить с ними в мире и взаимопонимании на основе уважения интересов друг друга. Однако, пока есовский политистеблишмент - и об этом свидетельствует 12-ый "пакет" - увы, продолжает грезить, как бы "удушить" нас санкциями, выстраивание отвечающих российским интересам отношений с Евросоюзом не представляется возможным", - говорится в документе.

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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евросоюз, в мире, россия, санкции в отношении россии, брюссель