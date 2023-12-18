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Российское постпредство отреагировало на введение нового пакета санкций ЕС - РИА Новости, 18.12.2023
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22:15 18.12.2023 (обновлено: 22:44 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916603428.html
Российское постпредство отреагировало на введение нового пакета санкций ЕС
Российское постпредство отреагировало на введение нового пакета санкций ЕС - РИА Новости, 18.12.2023
Российское постпредство отреагировало на введение нового пакета санкций ЕС
Двенадцать пакетов санкций Евросоюза против России подрывают основы экономики самих стран ЕС и благосостояние их населения, говорится в поступившем РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T22:15
2023-12-18T22:44
евросоюз
в мире
россия
санкции в отношении россии
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Двенадцать пакетов санкций Евросоюза против России подрывают основы экономики самих стран ЕС и благосостояние их населения, говорится в поступившем РИА Новости комментарии постоянного представительства России при Евросоюзе.В понедельник ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций."Именно в результате 12-ти "пакетов" антироссийских санкций подорваны основы экономики стран-членов ЕС и благосостояния их населения", - говорится в комментарии.В российской дипломатической миссии предупредили политиков, которые могут оказаться недовольны результатами планируемых на 2024 год европейских или национальных выборов, что винить в этом придется самих себя. "В этом надо будет винить самих себя, а не некую "российскую дезинформацию" или "вмешательство Москвы в демократические избирательные процессы", - говорится в комментарии.В российском постпредстве заверили простых европейцев в желании жить в мире и взаимопонимании, однако это едва ли возможно в условиях санкционной политики."В канун Нового года мы, со своей стороны, хотим заверить простых европейцев в том, что по-прежнему заинтересованы жить с ними в мире и взаимопонимании на основе уважения интересов друг друга. Однако, пока есовский политистеблишмент - и об этом свидетельствует 12-ый "пакет" - увы, продолжает грезить, как бы "удушить" нас санкциями, выстраивание отвечающих российским интересам отношений с Евросоюзом не представляется возможным", - говорится в документе.
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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евросоюз, в мире, россия, санкции в отношении россии, брюссель
Евросоюз, В мире, Россия, Санкции в отношении России, Брюссель
Российское постпредство отреагировало на введение нового пакета санкций ЕС

Российское постпредство: санкции подрывают основы экономики стран ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Двенадцать пакетов санкций Евросоюза против России подрывают основы экономики самих стран ЕС и благосостояние их населения, говорится в поступившем РИА Новости комментарии постоянного представительства России при Евросоюзе.
В понедельник ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций.
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"Именно в результате 12-ти "пакетов" антироссийских санкций подорваны основы экономики стран-членов ЕС и благосостояния их населения", - говорится в комментарии.
В российской дипломатической миссии предупредили политиков, которые могут оказаться недовольны результатами планируемых на 2024 год европейских или национальных выборов, что винить в этом придется самих себя. "В этом надо будет винить самих себя, а не некую "российскую дезинформацию" или "вмешательство Москвы в демократические избирательные процессы", - говорится в комментарии.
В российском постпредстве заверили простых европейцев в желании жить в мире и взаимопонимании, однако это едва ли возможно в условиях санкционной политики.
"В канун Нового года мы, со своей стороны, хотим заверить простых европейцев в том, что по-прежнему заинтересованы жить с ними в мире и взаимопонимании на основе уважения интересов друг друга. Однако, пока есовский политистеблишмент - и об этом свидетельствует 12-ый "пакет" - увы, продолжает грезить, как бы "удушить" нас санкциями, выстраивание отвечающих российским интересам отношений с Евросоюзом не представляется возможным", - говорится в документе.
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