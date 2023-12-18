https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916596890.html

ЕС включил телеканалы "Спас" и "Царьград" в санкционные списки

ЕС включил телеканалы "Спас" и "Царьград" в санкционные списки - РИА Новости, 18.12.2023

ЕС включил телеканалы "Спас" и "Царьград" в санкционные списки

Телеканалы "Спас" и "Царьград" включены в новый список персональных санкций Евросоюза, в который всего попали 140 фигурантов, включая 61 физлицо и 86... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T21:03

2023-12-18T21:03

2023-12-18T21:03

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Телеканалы "Спас" и "Царьград" включены в новый список персональных санкций Евросоюза, в который всего попали 140 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В мотивационной части указывается, что указанные телеканалы "поддерживают действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916593773.html

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евросоюз, в мире, санкции в отношении россии