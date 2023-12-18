https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916585054.html

ЕС введет санкции против "бенефициаров передачи имущества" в России

ЕС введет санкции против "бенефициаров передачи имущества" в России - РИА Новости, 18.12.2023

ЕС введет санкции против "бенефициаров передачи имущества" в России

ЕС будет вводить санкции против тех, кто якобы является бенефициаром принудительной передачи имущества или контроля над филиалами западных компаний в РФ,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T19:42

2023-12-18T19:42

2023-12-18T19:42

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. ЕС будет вводить санкции против тех, кто якобы является бенефициаром принудительной передачи имущества или контроля над филиалами западных компаний в РФ, следует из заявления Еврокомиссии. Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил 12-й пакет санкций против России. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза. "Совет ЕС решил ввести новый критерий для внесения лиц и организаций в списки персональных санкций для распространения ограничений на лиц, получающих выгоду от принудительной передачи собственности или контроля над российскими филиалами компаний из Евросоюза", - указывается в документе. Таким образом ЕС намерен не допустить того, чтобы российские собственники могли приобрести выгоду за счет убытков предприятий из ЕС при принудительной передаче имущества.

https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915183705.html

https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html

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евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире