https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916585054.html
ЕС введет санкции против "бенефициаров передачи имущества" в России
ЕС введет санкции против "бенефициаров передачи имущества" в России - РИА Новости, 18.12.2023
ЕС введет санкции против "бенефициаров передачи имущества" в России
ЕС будет вводить санкции против тех, кто якобы является бенефициаром принудительной передачи имущества или контроля над филиалами западных компаний в РФ,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T19:42
2023-12-18T19:42
2023-12-18T19:42
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. ЕС будет вводить санкции против тех, кто якобы является бенефициаром принудительной передачи имущества или контроля над филиалами западных компаний в РФ, следует из заявления Еврокомиссии. Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил 12-й пакет санкций против России. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза. "Совет ЕС решил ввести новый критерий для внесения лиц и организаций в списки персональных санкций для распространения ограничений на лиц, получающих выгоду от принудительной передачи собственности или контроля над российскими филиалами компаний из Евросоюза", - указывается в документе. Таким образом ЕС намерен не допустить того, чтобы российские собственники могли приобрести выгоду за счет убытков предприятий из ЕС при принудительной передаче имущества.
https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915183705.html
https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html
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евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
ЕС введет санкции против "бенефициаров передачи имущества" в России
ЕС введет санкции против бенефициаров принудительной передачи имущества в России