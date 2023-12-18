https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916565326.html

ЕС утвердил новый пакет антироссийских санкций

ЕС утвердил новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 18.12.2023

ЕС утвердил новый пакет антироссийских санкций

Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России, который включает как экономические ограничения, так и расширенный РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:05

2023-12-18T18:05

2023-12-18T18:26

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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России, который включает как экономические ограничения, так и расширенный список персональных санкций против отдельных физлиц и организаций, следует из обнародованного заявления Совета.В пакет войдут ограничения на импорт российских алмазов, новые импортно-экспортные ограничения, а также новые списки персональных санкций.Брюссель в июне этого года ввел 11-й пакет европейских санкций против России. Персональные ограничения ЕС до сегодняшнего дня затрагивали почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Порядка 60 представителей бизнеса оспорили эти санкции в суде.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможное согласование 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, заявила РИА Новости, что все действия незаконного плана против России получают соответствующий ответ, так было до этого, так будет и сейчас.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, москва, в мире