https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916400759.html

Новый пакет санкций ЕС против России могут одобрить 18 декабря, пишут СМИ

Новый пакет санкций ЕС против России могут одобрить 18 декабря, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2023

Новый пакет санкций ЕС против России могут одобрить 18 декабря, пишут СМИ

Новые санкции ЕС против РФ могут быть одобрены уже в понедельник, 26 стран союза уже подписали пакет, "осталась формальность", пишет газета Financial Times со... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T09:37

2023-12-18T09:37

2023-12-18T10:41

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санкции в отношении россии

мария захарова

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Новые санкции ЕС против РФ могут быть одобрены уже в понедельник, 26 стран союза уже подписали пакет, "осталась формальность", пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского дипломата.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможное согласование 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, заявила РИА Новости, что все действия незаконного плана против России получают соответствующий ответ, так было до этого, так будет и сейчас.По словам дипломатов, 12-й пакет санкций ЕС в отношении России должен быть принят на этой неделе после того, как Австрия сняла свои возражения. Как пишет издание, поскольку остальные 26 стран-членов уже подписали пакет санкций, дипломаты заявили, что он будет принят в понедельник."Теперь это формальность", - приводит издание слова одного из дипломатов.Ранее СМИ со ссылкой на европейские источники сообщали, что Австрия блокирует утверждение санкционного пакета и добивается исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского черного списка в обмен на поддержание страной новых санкций ЕС против РФ. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины в марте 2023 года включило австрийскую банковскую группу в свой черный список за продолжение работы в России.Позже агентство Рейтер со ссылкой на сайт украинского правительства и дипломата из ЕС сообщало, что Австрия сняла возражения против 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза после исключения RBI из черного списка Украины.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://radiosputnik.ru/20231216/1916142893.html

https://ria.ru/20231215/orban-1915982876.html

https://radiosputnik.ru/20231213/oruzhie-1915558059.html

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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, мария захарова, владимир путин, украина, австрия, в мире