Новый пакет санкций ЕС против России могут одобрить 18 декабря, пишут СМИ
FT: Евросоюз планирует одобрить 12-й пакет санкций против России 18 декабря
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Новые санкции ЕС против РФ могут быть одобрены уже в понедельник, 26 стран союза уже подписали пакет, "осталась формальность", пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможное согласование 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, заявила РИА Новости, что все действия незаконного плана против России получают соответствующий ответ, так было до этого, так будет и сейчас.
По словам дипломатов, 12-й пакет санкций ЕС в отношении России должен быть принят на этой неделе после того, как Австрия сняла свои возражения. Как пишет издание, поскольку остальные 26 стран-членов уже подписали пакет санкций, дипломаты заявили, что он будет принят в понедельник.
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"Теперь это формальность", - приводит издание слова одного из дипломатов.
Ранее СМИ со ссылкой на европейские источники сообщали, что Австрия блокирует утверждение санкционного пакета и добивается исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского черного списка в обмен на поддержание страной новых санкций ЕС против РФ. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины в марте 2023 года включило австрийскую банковскую группу в свой черный список за продолжение работы в России.
Позже агентство Рейтер со ссылкой на сайт украинского правительства и дипломата из ЕС сообщало, что Австрия сняла возражения против 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза после исключения RBI из черного списка Украины.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.