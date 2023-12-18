https://ria.ru/20231218/samolet-1916561831.html

Российский самолет получил разрешение на полет через Норвегию из-за ЧП

Российский самолет получил разрешение на полет через Норвегию из-за ЧП - РИА Новости, 18.12.2023

Российский самолет получил разрешение на полет через Норвегию из-за ЧП

Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс Москва — Варадеро, получил разрешение на полет через воздушное пространство Норвегии из-за РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:50

2023-12-18T17:50

2023-12-18T20:34

норвегия

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в мире

nordwind airlines

евросоюз

варадеро

москва

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс Москва — Варадеро, получил разрешение на полет через воздушное пространство Норвегии из-за неотложной ситуации борту, передает телеканал NRK."Экстренный медицинский случай на борту позволяет ему получить разрешение использовать норвежское воздушное пространство. <...> В данный момент он возвращается в Москву", — приводит издание слова руководителя по связям с общественностью норвежской госкомпании Avinor Катрине Фрамхолт, заведующей 43 аэропортами.Как позднее уточнили в Nordwind, самолет вернулся в столичный аэропорт из-за ухудшения состояния двух пассажиров."Рейс N4-555 в Варадеро вылетел из Шереметьево в 11:31 мск согласно центральному расписанию. В полете ухудшилось состояние двух пассажиров. В этой связи с целью оказания медицинской помощи экипажем воздушного судна было принято решение о возвращении ВС в аэропорт вылета Шереметьево. Расчетное время прибытия ВС в Москву составляет 19:10 мск", — говорится в заявлении.Отмечается, что рейс Москва — Варадеро планируется совершить из Шереметьево 18 декабря в 22:00 мск."Пассажирам рейса, ожидающим вылет, будут предоставлены услуги согласно ФАП-82", — добавили в авиакомпании.После начала спецоперации западные страны ввели жесткие санкции Москвы. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования воздушных судов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и некоторые другие государства закрыли небо для российских лайнеров.В свою очередь, Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта 2022 года. Это необходимо во избежание ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

https://ria.ru/20231128/samolet-1912369655.html

https://ria.ru/20230817/samolety-1890600285.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

норвегия, россия, в мире, nordwind airlines, евросоюз, варадеро, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)