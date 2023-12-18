Российский самолет получил разрешение на полет через Норвегию из-за ЧП
Норвегия разрешила самолету из РФ пролет над своей территорией из-за ЧП на борту
Вид из окна российского самолета. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс Москва — Варадеро, получил разрешение на полет через воздушное пространство Норвегии из-за неотложной ситуации борту, передает телеканал NRK.
"Экстренный медицинский случай на борту позволяет ему получить разрешение использовать норвежское воздушное пространство. <...> В данный момент он возвращается в Москву", — приводит издание слова руководителя по связям с общественностью норвежской госкомпании Avinor Катрине Фрамхолт, заведующей 43 аэропортами.
Как позднее уточнили в Nordwind, самолет вернулся в столичный аэропорт из-за ухудшения состояния двух пассажиров.
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"Рейс N4-555 в Варадеро вылетел из Шереметьево в 11:31 мск согласно центральному расписанию. В полете ухудшилось состояние двух пассажиров. В этой связи с целью оказания медицинской помощи экипажем воздушного судна было принято решение о возвращении ВС в аэропорт вылета Шереметьево. Расчетное время прибытия ВС в Москву составляет 19:10 мск", — говорится в заявлении.
Отмечается, что рейс Москва — Варадеро планируется совершить из Шереметьево 18 декабря в 22:00 мск.
"Пассажирам рейса, ожидающим вылет, будут предоставлены услуги согласно ФАП-82", — добавили в авиакомпании.
После начала спецоперации западные страны ввели жесткие санкции Москвы. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования воздушных судов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и некоторые другие государства закрыли небо для российских лайнеров.
В свою очередь, Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта 2022 года. Это необходимо во избежание ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.