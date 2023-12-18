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Российский самолет получил разрешение на полет через Норвегию из-за ЧП - РИА Новости, 18.12.2023
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17:50 18.12.2023 (обновлено: 20:34 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/samolet-1916561831.html
Российский самолет получил разрешение на полет через Норвегию из-за ЧП
Российский самолет получил разрешение на полет через Норвегию из-за ЧП - РИА Новости, 18.12.2023
Российский самолет получил разрешение на полет через Норвегию из-за ЧП
Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс Москва — Варадеро, получил разрешение на полет через воздушное пространство Норвегии из-за РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:50
2023-12-18T20:34
норвегия
россия
в мире
nordwind airlines
евросоюз
варадеро
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс Москва — Варадеро, получил разрешение на полет через воздушное пространство Норвегии из-за неотложной ситуации борту, передает телеканал NRK."Экстренный медицинский случай на борту позволяет ему получить разрешение использовать норвежское воздушное пространство. &lt;...&gt; В данный момент он возвращается в Москву", — приводит издание слова руководителя по связям с общественностью норвежской госкомпании Avinor Катрине Фрамхолт, заведующей 43 аэропортами.Как позднее уточнили в Nordwind, самолет вернулся в столичный аэропорт из-за ухудшения состояния двух пассажиров.&quot;Рейс N4-555 в Варадеро вылетел из Шереметьево в 11:31 мск согласно центральному расписанию. В полете ухудшилось состояние двух пассажиров. В этой связи с целью оказания медицинской помощи экипажем воздушного судна было принято решение о возвращении ВС в аэропорт вылета Шереметьево. Расчетное время прибытия ВС в Москву составляет 19:10 мск&quot;, — говорится в заявлении.Отмечается, что рейс Москва — Варадеро планируется совершить из Шереметьево 18 декабря в 22:00 мск."Пассажирам рейса, ожидающим вылет, будут предоставлены услуги согласно ФАП-82", — добавили в авиакомпании.После начала спецоперации западные страны ввели жесткие санкции Москвы. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования воздушных судов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и некоторые другие государства закрыли небо для российских лайнеров.В свою очередь, Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта 2022 года. Это необходимо во избежание ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
https://ria.ru/20231128/samolet-1912369655.html
https://ria.ru/20230817/samolety-1890600285.html
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варадеро
москва
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норвегия, россия, в мире, nordwind airlines, евросоюз, варадеро, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Норвегия, Россия, В мире, Nordwind Airlines, Евросоюз, Варадеро, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Российский самолет получил разрешение на полет через Норвегию из-за ЧП

Норвегия разрешила самолету из РФ пролет над своей территорией из-за ЧП на борту

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета
Вид из окна российского самолета - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид из окна российского самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс Москва — Варадеро, получил разрешение на полет через воздушное пространство Норвегии из-за неотложной ситуации борту, передает телеканал NRK.
"Экстренный медицинский случай на борту позволяет ему получить разрешение использовать норвежское воздушное пространство. <...> В данный момент он возвращается в Москву", — приводит издание слова руководителя по связям с общественностью норвежской госкомпании Avinor Катрине Фрамхолт, заведующей 43 аэропортами.
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Как позднее уточнили в Nordwind, самолет вернулся в столичный аэропорт из-за ухудшения состояния двух пассажиров.
«

"Рейс N4-555 в Варадеро вылетел из Шереметьево в 11:31 мск согласно центральному расписанию. В полете ухудшилось состояние двух пассажиров. В этой связи с целью оказания медицинской помощи экипажем воздушного судна было принято решение о возвращении ВС в аэропорт вылета Шереметьево. Расчетное время прибытия ВС в Москву составляет 19:10 мск", — говорится в заявлении.

Отмечается, что рейс Москва — Варадеро планируется совершить из Шереметьево 18 декабря в 22:00 мск.
"Пассажирам рейса, ожидающим вылет, будут предоставлены услуги согласно ФАП-82", — добавили в авиакомпании.
После начала спецоперации западные страны ввели жесткие санкции Москвы. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования воздушных судов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и некоторые другие государства закрыли небо для российских лайнеров.
В свою очередь, Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта 2022 года. Это необходимо во избежание ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
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НорвегияРоссияВ миреNordwind AirlinesЕвросоюзВарадероМоскваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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