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В США возник дефицит сахара, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2023
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11:07 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/sakhar-1916429906.html
В США возник дефицит сахара, пишут СМИ
В США возник дефицит сахара, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2023
В США возник дефицит сахара, пишут СМИ
Засуха в штате Луизиана и в Мексике вызвала в последнее время снижение предложения сахара на рынке США, что вынудило производителей конфет импортировать его,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:07
2023-12-18T11:07
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Засуха в штате Луизиана и в Мексике вызвала в последнее время снижение предложения сахара на рынке США, что вынудило производителей конфет импортировать его, переплачивая из-за пошлин, а за прошедший год кондитерские изделия подорожали в среднем в стране более чем на 13%, сообщает агентство Bloomberg. Вызванная засухой в штате Луизиана нехватка сахара привела к тому, что уровни более дорогого из-за пошлин импорта приблизились к рекордным значениям 2005 года, когда ураган "Катрина" уничтожил значительную часть посевов тростника в Луизиане и вывел из строя перерабатывающие заводы, указывает агентство. Не спасают и поставки сахара из Мексики, на которые распространяются льготные условия ввоза, - там засуха тоже. В связи с этим и американским производителям сладостей пришлось в итоге повысить цены на свои товары. По данным исследовательской компании NIQ, которые приводит Блумберг, цены на кондитерские изделия выросли на 13,4% за период в 12 месяцев, завершившийся 25 ноября. Это стало максимальным показателем среди всех бакалейных товаров. При этом уровень годовой инфляции в стране был лишь чуть больше 3% по итогам ноября. Как отмечает агентство, в США существует госпрограмма, направленная на защиту прибыли производителей сахара и предотвращение "наводнения" американского рынка товаром из других стран. Они ограничивают объемы продажи сахара на внутреннем рынке, а также зарубежные поставки по более низким тарифам. Некоторые представители индустрии отмечают, что такие правила вредят производителям. "В настоящий момент США переживают момент высокого беспокойства, когда речь идет о поставках сахара. Программа направлена на то, чтобы увеличить стоимость сахара", - цитирует Блумберг исполнительного директора Альянса за справедливую сахарную политику, выступающего за реформы существующего законодательства. "Мы просто пришли к выводу о том, что лучше больше платить за сахар и перекладывать это на потребителей, чем остаться без него совсем. И многие другие компании, мне кажется, думали так же", - цитирует агентство Кирка Вэшоу (Kirk Vashaw), гендиректора Spangler Candy Co, производящей леденцы Dum Dums.
https://ria.ru/20231213/sakhar-1915629798.html
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луизиана, мексика, сша, в мире
Луизиана, Мексика, США, В мире
В США возник дефицит сахара, пишут СМИ

Bloomberg: засуха в штате Луизиана и в Мексике привела к дефициту сахара в США

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сахар. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Засуха в штате Луизиана и в Мексике вызвала в последнее время снижение предложения сахара на рынке США, что вынудило производителей конфет импортировать его, переплачивая из-за пошлин, а за прошедший год кондитерские изделия подорожали в среднем в стране более чем на 13%, сообщает агентство Bloomberg.
Вызванная засухой в штате Луизиана нехватка сахара привела к тому, что уровни более дорогого из-за пошлин импорта приблизились к рекордным значениям 2005 года, когда ураган "Катрина" уничтожил значительную часть посевов тростника в Луизиане и вывел из строя перерабатывающие заводы, указывает агентство. Не спасают и поставки сахара из Мексики, на которые распространяются льготные условия ввоза, - там засуха тоже.
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В связи с этим и американским производителям сладостей пришлось в итоге повысить цены на свои товары. По данным исследовательской компании NIQ, которые приводит Блумберг, цены на кондитерские изделия выросли на 13,4% за период в 12 месяцев, завершившийся 25 ноября. Это стало максимальным показателем среди всех бакалейных товаров. При этом уровень годовой инфляции в стране был лишь чуть больше 3% по итогам ноября.
Как отмечает агентство, в США существует госпрограмма, направленная на защиту прибыли производителей сахара и предотвращение "наводнения" американского рынка товаром из других стран. Они ограничивают объемы продажи сахара на внутреннем рынке, а также зарубежные поставки по более низким тарифам. Некоторые представители индустрии отмечают, что такие правила вредят производителям.
"В настоящий момент США переживают момент высокого беспокойства, когда речь идет о поставках сахара. Программа направлена на то, чтобы увеличить стоимость сахара", - цитирует Блумберг исполнительного директора Альянса за справедливую сахарную политику, выступающего за реформы существующего законодательства.
"Мы просто пришли к выводу о том, что лучше больше платить за сахар и перекладывать это на потребителей, чем остаться без него совсем. И многие другие компании, мне кажется, думали так же", - цитирует агентство Кирка Вэшоу (Kirk Vashaw), гендиректора Spangler Candy Co, производящей леденцы Dum Dums.
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