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Володин призвал Россию и Белоруссию сильнее сплотиться для борьбы с Западом - РИА Новости, 18.12.2023
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Союзное государство
 
15:41 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/rossiya-1916524225.html
Володин призвал Россию и Белоруссию сильнее сплотиться для борьбы с Западом
Володин призвал Россию и Белоруссию сильнее сплотиться для борьбы с Западом - РИА Новости, 18.12.2023
Володин призвал Россию и Белоруссию сильнее сплотиться для борьбы с Западом
Россия и Белоруссия должны еще сильнее сплотиться и работать более эффективно в рамках Союзного государства, чтобы противодействовать недружественной политике... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:41
2023-12-18T15:41
союзное государство
россия
вячеслав володин
белоруссия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия должны еще сильнее сплотиться и работать более эффективно в рамках Союзного государства, чтобы противодействовать недружественной политике Запада, заявил председатель парламентского собрания Союзного государства и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. "Мы должны еще сильнее сплотиться, работать со своей стороны более эффективно для того, чтобы противодействовать недружественной политике европейских государств, Соединённых Штатов Америки", - сказал Володин журналистам. Он также отметил, что эти страны делают все, для того чтобы не дать народам России и Белоруссии самим принимать решения о своем будущем. "Используя формат Союзного государства, у нас есть все возможности для того, чтобы мы нарастили взаимовыгодное сотрудничество, чтобы диалог был выведен на новый уровень, такую задачу ставят главы наших государств – Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко. Надо отдать им должное – они задают динамику этого сотрудничества", - подчеркнул Володин.
https://ria.ru/20231213/belorussiya-1915530686.html
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россия, вячеслав володин, белоруссия
Союзное государство, Россия, Вячеслав Володин, Белоруссия
Володин призвал Россию и Белоруссию сильнее сплотиться для борьбы с Западом

Володин: РФ и Белоруссия должны сильнее сплотиться для противодействия Западу

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия должны еще сильнее сплотиться и работать более эффективно в рамках Союзного государства, чтобы противодействовать недружественной политике Запада, заявил председатель парламентского собрания Союзного государства и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Мы должны еще сильнее сплотиться, работать со своей стороны более эффективно для того, чтобы противодействовать недружественной политике европейских государств, Соединённых Штатов Америки", - сказал Володин журналистам.
Он также отметил, что эти страны делают все, для того чтобы не дать народам России и Белоруссии самим принимать решения о своем будущем.
"Используя формат Союзного государства, у нас есть все возможности для того, чтобы мы нарастили взаимовыгодное сотрудничество, чтобы диалог был выведен на новый уровень, такую задачу ставят главы наших государств – Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко. Надо отдать им должное – они задают динамику этого сотрудничества", - подчеркнул Володин.
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Союзное государствоРоссияВячеслав ВолодинБелоруссия
 
 
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