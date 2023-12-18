https://ria.ru/20231218/rossiya-1916503423.html

ВС России ударили по командно-наблюдательному пункту Нацгвардии Украины

ВС России ударили по командно-наблюдательному пункту Нацгвардии Украины - РИА Новости, 18.12.2023

ВС России ударили по командно-наблюдательному пункту Нацгвардии Украины

Российские военные в ДНР нанесли поражение командно-наблюдательному пункту подразделения 1-й бригады оперативного назначения украинской нацгвардии, сообщило... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:27

2023-12-18T14:27

2023-12-18T14:27

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

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национальная гвардия украины

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские военные в ДНР нанесли поражение командно-наблюдательному пункту подразделения 1-й бригады оперативного назначения украинской нацгвардии, сообщило министерство обороны РФ. "Поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916309613.html

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Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, донецкая народная республика, национальная гвардия украины, ситуация в днр и лнр