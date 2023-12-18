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ВС России ударили по командно-наблюдательному пункту Нацгвардии Украины
ВС России ударили по командно-наблюдательному пункту Нацгвардии Украины - РИА Новости, 18.12.2023
ВС России ударили по командно-наблюдательному пункту Нацгвардии Украины
Российские военные в ДНР нанесли поражение командно-наблюдательному пункту подразделения 1-й бригады оперативного назначения украинской нацгвардии, сообщило... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:27
2023-12-18T14:27
2023-12-18T14:27
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские военные в ДНР нанесли поражение командно-наблюдательному пункту подразделения 1-й бригады оперативного назначения украинской нацгвардии, сообщило министерство обороны РФ. "Поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916309613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВС России ударили по командно-наблюдательному пункту Нацгвардии Украины
ВС России ударили по командно-наблюдательному пункту Нацгвардии Украины в ДНР