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ВС России ударили по командно-наблюдательному пункту Нацгвардии Украины - РИА Новости, 18.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/rossiya-1916503423.html
ВС России ударили по командно-наблюдательному пункту Нацгвардии Украины
ВС России ударили по командно-наблюдательному пункту Нацгвардии Украины - РИА Новости, 18.12.2023
ВС России ударили по командно-наблюдательному пункту Нацгвардии Украины
Российские военные в ДНР нанесли поражение командно-наблюдательному пункту подразделения 1-й бригады оперативного назначения украинской нацгвардии, сообщило... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:27
2023-12-18T14:27
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
донецкая народная республика
национальная гвардия украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские военные в ДНР нанесли поражение командно-наблюдательному пункту подразделения 1-й бригады оперативного назначения украинской нацгвардии, сообщило министерство обороны РФ. "Поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916309613.html
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безопасность, украина, россия, донецкая народная республика, национальная гвардия украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Национальная гвардия Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России ударили по командно-наблюдательному пункту Нацгвардии Украины

ВС России ударили по командно-наблюдательному пункту Нацгвардии Украины в ДНР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские военные в ДНР нанесли поражение командно-наблюдательному пункту подразделения 1-й бригады оперативного назначения украинской нацгвардии, сообщило министерство обороны РФ.
"Поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаНациональная гвардия УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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