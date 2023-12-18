https://ria.ru/20231218/reyting-1916537065.html

Краснов: необходимо создать независимый рейтинг российских юристов

Краснов: необходимо создать независимый рейтинг российских юристов - РИА Новости, 18.12.2023

Краснов: необходимо создать независимый рейтинг российских юристов

После ухода с российского рынка крупнейших международных юридических компаний назрел вопрос создания независимого рейтинга российских юристов, заявил главный... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:23

2023-12-18T16:23

2023-12-18T16:23

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

игорь краснов

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. После ухода с российского рынка крупнейших международных юридических компаний назрел вопрос создания независимого рейтинга российских юристов, заявил главный юрист группы ВЭБ.РФ Игорь Краснов в интервью "Ведомостям". Он указал, что сегодня у российских юристов появилась уникальная возможность заполнить нишу на рынке, создавая собственные консультационные компании. "Люди из наемных менеджеров (западных компаний), наемных юристов превратились в собственников юридических фирм. С точки зрения возможностей, которые сегодня дал российский рынок этим профессионалам, такое бывает раз в жизни", - уверен Краснов. Эксперт отметил при этом, что для компаний важным ориентиром при выборе юридической фирмы-партнера всегда были профессиональные рейтинги. В настоящее время российские юристы и юрфирмы исключены из международных рейтингов, таких как Legal-500 и Chambers, однако он полагает, что "нет никакой проблемы при правильной методологии все это воссоздать и обеспечить развитие". "Мы тоже хотим внести свой вклад, потому что мы не раз занимались методологией, рейтингами. И тут можно говорить не только о рейтингах юристов. Над проектами развития, помимо непосредственно сторон сделки, работает масса классных внешних специалистов: и аудиторы, и экономисты, и инженеры. Их работу можно и нужно оценивать. Я думаю, что мы, как институт развития, обязательно к этому процессу подключимся и с нашими партнерами предложим новые рейтинги, в том числе и юридический", - сообщил Краснов "Ведомостям". По его словам, юридический рейтинг должен быть максимально независимым и практичным. "Мы здесь, безусловно, поработаем с министерством экономического развития и попробуем предложить тот рейтинг, который будет основан на исключительно методологическом и содержательном восприятии и оценке работы коллег", - сказал юрист. Он предполагает, что такой рейтинг, основанный на базе ВЭБ.РФ или какой-либо партнерской организации, может быть запущен к ПМЭФ-2024 и станет важным фактором развития российского рынка юридических услуг . "Помимо прочего, это хороший пример импортозамещения: пустующие ниши надо обязательно профессионально и очень корректно заполнить, а имеющимся решениям дать импульс к дальнейшему развитию с учетом специфики рынка", - сказал Краснов. Эксперт подчеркнул, что перед новыми юридическими фирмами сегодня стоят масштабные задачи защиты интересов российского бизнеса. "ВЭБ, как опорный институт развития, подставил этим командам плечо. Мы шли навстречу, мы заключали с ними долгосрочные контракты, зачастую до трех лет, чтобы людям дать определенные возможности стратегически планировать свою работу, свой бизнес, набирать хороших юристов, создавать комфортные условия труда. Мы понимали: чтобы сохранить эти коллективы на рынке, накопленный с годами опыт в стране, нужно дать им определенные финансовые гарантии, мы, как заказчики, их не бросим, дадим им возможность развиваться", - напомнил Краснов.

https://ria.ru/20231212/vostochnyy_poligon-1915399616.html

https://realty.ria.ru/20231206/vebrf-1914211121.html

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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, игорь краснов