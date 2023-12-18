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В Барнауле младенец получил ожог на шоу мыльных пузырей - РИА Новости, 18.12.2023
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11:02 18.12.2023 (обновлено: 11:04 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/rebenok-1916428608.html
В Барнауле младенец получил ожог на шоу мыльных пузырей
В Барнауле младенец получил ожог на шоу мыльных пузырей - РИА Новости, 18.12.2023
В Барнауле младенец получил ожог на шоу мыльных пузырей
Годовалый ребёнок получил ожог во время шоу мыльных пузырей в Барнауле, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антонина в понедельник. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:02
2023-12-18T11:04
происшествия
барнаул
алтайский край
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БАРНАУЛ, 18 дек - РИА Новости. Годовалый ребёнок получил ожог во время шоу мыльных пузырей в Барнауле, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антонина в понедельник. "В интернете размещено сообщение о получении малолетним ребёнком ожогов во время шоу мыльных пузырей. Предварительно установлено, что 17 декабря ребёнок присутствовал на детском развлекательном мероприятии, рукой задел реквизит, после чего получил ожог фаланги руки", - сказала Антонина. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальный прокурор начал проверку. В ее ходе, в том числе, будет выясняться, как соблюдались организаторами законы об оказании услуг детям. Также проверку начали в СУСК по региону, следует из пресс-релиза ведомства.
https://ria.ru/20231217/prokuratura-1916289392.html
барнаул
алтайский край
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происшествия, барнаул, алтайский край
Происшествия, Барнаул, Алтайский край
В Барнауле младенец получил ожог на шоу мыльных пузырей

Годовалый ребенок получил ожог руки на шоу мыльных пузырей в Барнауле

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 18 дек - РИА Новости. Годовалый ребёнок получил ожог во время шоу мыльных пузырей в Барнауле, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антонина в понедельник.
«
"В интернете размещено сообщение о получении малолетним ребёнком ожогов во время шоу мыльных пузырей. Предварительно установлено, что 17 декабря ребёнок присутствовал на детском развлекательном мероприятии, рукой задел реквизит, после чего получил ожог фаланги руки", - сказала Антонина.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальный прокурор начал проверку. В ее ходе, в том числе, будет выясняться, как соблюдались организаторами законы об оказании услуг детям.
Также проверку начали в СУСК по региону, следует из пресс-релиза ведомства.
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