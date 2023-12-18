https://ria.ru/20231218/rebenok-1916428608.html

В Барнауле младенец получил ожог на шоу мыльных пузырей

В Барнауле младенец получил ожог на шоу мыльных пузырей - РИА Новости, 18.12.2023

В Барнауле младенец получил ожог на шоу мыльных пузырей

Годовалый ребёнок получил ожог во время шоу мыльных пузырей в Барнауле, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антонина в понедельник. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:02

2023-12-18T11:02

2023-12-18T11:04

происшествия

барнаул

алтайский край

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БАРНАУЛ, 18 дек - РИА Новости. Годовалый ребёнок получил ожог во время шоу мыльных пузырей в Барнауле, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антонина в понедельник. "В интернете размещено сообщение о получении малолетним ребёнком ожогов во время шоу мыльных пузырей. Предварительно установлено, что 17 декабря ребёнок присутствовал на детском развлекательном мероприятии, рукой задел реквизит, после чего получил ожог фаланги руки", - сказала Антонина. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальный прокурор начал проверку. В ее ходе, в том числе, будет выясняться, как соблюдались организаторами законы об оказании услуг детям. Также проверку начали в СУСК по региону, следует из пресс-релиза ведомства.

https://ria.ru/20231217/prokuratura-1916289392.html

барнаул

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, барнаул, алтайский край