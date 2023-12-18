https://ria.ru/20231218/rebenok-1916428608.html
В Барнауле младенец получил ожог на шоу мыльных пузырей
В Барнауле младенец получил ожог на шоу мыльных пузырей - РИА Новости, 18.12.2023
В Барнауле младенец получил ожог на шоу мыльных пузырей
Годовалый ребёнок получил ожог во время шоу мыльных пузырей в Барнауле, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антонина в понедельник. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:02
2023-12-18T11:02
2023-12-18T11:04
происшествия
барнаул
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ca019175855614a2568debc19a425.jpg
БАРНАУЛ, 18 дек - РИА Новости. Годовалый ребёнок получил ожог во время шоу мыльных пузырей в Барнауле, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антонина в понедельник. "В интернете размещено сообщение о получении малолетним ребёнком ожогов во время шоу мыльных пузырей. Предварительно установлено, что 17 декабря ребёнок присутствовал на детском развлекательном мероприятии, рукой задел реквизит, после чего получил ожог фаланги руки", - сказала Антонина. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальный прокурор начал проверку. В ее ходе, в том числе, будет выясняться, как соблюдались организаторами законы об оказании услуг детям. Также проверку начали в СУСК по региону, следует из пресс-релиза ведомства.
https://ria.ru/20231217/prokuratura-1916289392.html
барнаул
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_164f469e1983c53dd58fba2f99cb43cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, барнаул, алтайский край
Происшествия, Барнаул, Алтайский край
В Барнауле младенец получил ожог на шоу мыльных пузырей
Годовалый ребенок получил ожог руки на шоу мыльных пузырей в Барнауле
БАРНАУЛ, 18 дек - РИА Новости. Годовалый ребёнок получил ожог во время шоу мыльных пузырей в Барнауле, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антонина в понедельник.
«
"В интернете размещено сообщение о получении малолетним ребёнком ожогов во время шоу мыльных пузырей. Предварительно установлено, что 17 декабря ребёнок присутствовал на детском развлекательном мероприятии, рукой задел реквизит, после чего получил ожог фаланги руки", - сказала Антонина.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальный прокурор начал проверку. В ее ходе, в том числе, будет выясняться, как соблюдались организаторами законы об оказании услуг детям.
Также проверку начали в СУСК по региону, следует из пресс-релиза ведомства.
В Самаре начали проверку из-за травмирования ребенка автоматической дверью