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Россия примет участие в реализации плана развития Кубы, заявил торгпред - РИА Новости, 18.12.2023
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19:13 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/razvitie-1916579937.html
Россия примет участие в реализации плана развития Кубы, заявил торгпред
Россия примет участие в реализации плана развития Кубы, заявил торгпред - РИА Новости, 18.12.2023
Россия примет участие в реализации плана развития Кубы, заявил торгпред
Восьмикратный рост российского экспорта на Кубу в текущем году является следствием укрепления стратегического партнерства двух стран, РФ заинтересована в нем и... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T19:13
2023-12-18T19:13
россия
куба
гавана
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
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ГАВАНА, 18 дек - РИА Новости. Восьмикратный рост российского экспорта на Кубу в текущем году является следствием укрепления стратегического партнерства двух стран, РФ заинтересована в нем и будет способствовать реализации среднесрочного Национального плана социально-экономического развития Кубы, рассказал РИА Новости российский торговый представитель в Гаване Сергей Балдин. "Совместными усилиями мы сможем способствовать реализации Национального плана социально-экономического развития Кубы на период до 2030 года, а также обеспечить уже в текущем году расширение и заметное увеличение товарообмена, как в российском экспорте, который по состоянию на август 2023 года вырос в 7,9 раза, так и в поставках кубинской продукции в Россию, объем которой увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Балдин, комментируя перспективы товарооборота между Россией и Кубой. По словам торгпреда, рост российско-кубинского товарооборота обусловлен прежде всего твердой заинтересованностью Москвы и Гаваны в дальнейшем продвижении промышленной, торгово-экономической и инвестиционной повестки, а также других сфер взаимовыгодного сотрудничества, укрепляющего стратегическое партнерство и союзничество. "Примером тому служат договоренности, достигнутые между президентом России Владимиром Путиным и президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в ходе его визита в Российскую Федерацию в конце 2022 года, а также многочисленные межправительственные контакты по линии заинтересованных министерств и ведомств экономического блока, представителей делового сообщества и финансовых кругов обеих стран", - отметил Балдин.
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россия, куба, гавана, владимир путин, мигель диас-канель бермудес
Россия, Куба, Гавана, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес
Россия примет участие в реализации плана развития Кубы, заявил торгпред

Торгпред в Гаване: РФ примет участие в реализации плана развития Кубы до 2030 г

© iStock.com / WoodysPhotosЛюди проходят мимо кафе на улице Гаваны
Люди проходят мимо кафе на улице Гаваны - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© iStock.com / WoodysPhotos
Люди проходят мимо кафе на улице Гаваны. Архивное фото
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ГАВАНА, 18 дек - РИА Новости. Восьмикратный рост российского экспорта на Кубу в текущем году является следствием укрепления стратегического партнерства двух стран, РФ заинтересована в нем и будет способствовать реализации среднесрочного Национального плана социально-экономического развития Кубы, рассказал РИА Новости российский торговый представитель в Гаване Сергей Балдин.
"Совместными усилиями мы сможем способствовать реализации Национального плана социально-экономического развития Кубы на период до 2030 года, а также обеспечить уже в текущем году расширение и заметное увеличение товарообмена, как в российском экспорте, который по состоянию на август 2023 года вырос в 7,9 раза, так и в поставках кубинской продукции в Россию, объем которой увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Балдин, комментируя перспективы товарооборота между Россией и Кубой.
По словам торгпреда, рост российско-кубинского товарооборота обусловлен прежде всего твердой заинтересованностью Москвы и Гаваны в дальнейшем продвижении промышленной, торгово-экономической и инвестиционной повестки, а также других сфер взаимовыгодного сотрудничества, укрепляющего стратегическое партнерство и союзничество.
"Примером тому служат договоренности, достигнутые между президентом России Владимиром Путиным и президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в ходе его визита в Российскую Федерацию в конце 2022 года, а также многочисленные межправительственные контакты по линии заинтересованных министерств и ведомств экономического блока, представителей делового сообщества и финансовых кругов обеих стран", - отметил Балдин.
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РоссияКубаГаванаВладимир ПутинМигель Диас-Канель Бермудес
 
 
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