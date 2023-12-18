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Россия придает особое значение сотрудничеству в СНГ, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.12.2023
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11:59 18.12.2023 (обновлено: 12:42 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/razvitie-1916444989.html
Россия придает особое значение сотрудничеству в СНГ, заявил Мишустин
Россия придает особое значение сотрудничеству в СНГ, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.12.2023
Россия придает особое значение сотрудничеству в СНГ, заявил Мишустин
Россия придает особое значение развитию сотрудничества в СНГ, а главной задачей своего будущего председательства в Содружестве видит объединение усилий и... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:59
2023-12-18T12:42
россия
михаил мишустин
снг
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия придает особое значение развитию сотрудничества в СНГ, а главной задачей своего будущего председательства в Содружестве видит объединение усилий и межрегиональную кооперацию, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Россия придает особое значение развитию взаимодействия в Содружестве Независимых Государств. Это уникальная и востребованная площадка для обсуждения значимых вопросов многостороннего сотрудничества на благо граждан", - заявил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ. В числе важных решений, принятых в СНГ, он выделил подписание в июне Соглашения о свободной торговле услугами. По его словам, документ создает основу для перевода отношений между странами содружества в новое качество. Глава кабмина напомнил, что в следующем году председательство в СНГ переходит к России. Он подчеркнул, что "страны СНГ обладают значительным промышленным, энергетическим и сельскохозяйственным потенциалом, а также богатыми природными ресурсами и талантливыми кадрами". "Объединение усилий, динамичная плодотворная деятельность откроет дополнительные возможности для тесной межрегиональной кооперации, развития всех участников. Именно в этом мы видим приоритет российского председательства", - добавил Мишустин.Он отметил, что общие программы в культурно-гуманитарной области способствуют раскрытию потенциала стран СНГ и помогают укрепить связи."Все эти приоритеты нашли своё отражение в подготовленном российской стороной проекте совместного заявления о перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества. Рассчитываю, что вы его поддержите", - обратился Мишустин к коллегам по СНГ.
https://ria.ru/20231218/intervidenie-1916440018.html
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россия, михаил мишустин, снг
Россия, Михаил Мишустин, СНГ
Россия придает особое значение сотрудничеству в СНГ, заявил Мишустин

Мишустин: Россия придает особое значение развитию сотрудничества в СНГ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия придает особое значение развитию сотрудничества в СНГ, а главной задачей своего будущего председательства в Содружестве видит объединение усилий и межрегиональную кооперацию, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Россия придает особое значение развитию взаимодействия в Содружестве Независимых Государств. Это уникальная и востребованная площадка для обсуждения значимых вопросов многостороннего сотрудничества на благо граждан", - заявил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ.
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В числе важных решений, принятых в СНГ, он выделил подписание в июне Соглашения о свободной торговле услугами. По его словам, документ создает основу для перевода отношений между странами содружества в новое качество.
Глава кабмина напомнил, что в следующем году председательство в СНГ переходит к России.
Он подчеркнул, что "страны СНГ обладают значительным промышленным, энергетическим и сельскохозяйственным потенциалом, а также богатыми природными ресурсами и талантливыми кадрами".
"Объединение усилий, динамичная плодотворная деятельность откроет дополнительные возможности для тесной межрегиональной кооперации, развития всех участников. Именно в этом мы видим приоритет российского председательства", - добавил Мишустин.
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Он отметил, что общие программы в культурно-гуманитарной области способствуют раскрытию потенциала стран СНГ и помогают укрепить связи.
"Все эти приоритеты нашли своё отражение в подготовленном российской стороной проекте совместного заявления о перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества. Рассчитываю, что вы его поддержите", - обратился Мишустин к коллегам по СНГ.
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