https://ria.ru/20231218/razvitie-1916444989.html

Россия придает особое значение сотрудничеству в СНГ, заявил Мишустин

Россия придает особое значение сотрудничеству в СНГ, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.12.2023

Россия придает особое значение сотрудничеству в СНГ, заявил Мишустин

Россия придает особое значение развитию сотрудничества в СНГ, а главной задачей своего будущего председательства в Содружестве видит объединение усилий и... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:59

2023-12-18T11:59

2023-12-18T12:42

россия

михаил мишустин

снг

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия придает особое значение развитию сотрудничества в СНГ, а главной задачей своего будущего председательства в Содружестве видит объединение усилий и межрегиональную кооперацию, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Россия придает особое значение развитию взаимодействия в Содружестве Независимых Государств. Это уникальная и востребованная площадка для обсуждения значимых вопросов многостороннего сотрудничества на благо граждан", - заявил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ. В числе важных решений, принятых в СНГ, он выделил подписание в июне Соглашения о свободной торговле услугами. По его словам, документ создает основу для перевода отношений между странами содружества в новое качество. Глава кабмина напомнил, что в следующем году председательство в СНГ переходит к России. Он подчеркнул, что "страны СНГ обладают значительным промышленным, энергетическим и сельскохозяйственным потенциалом, а также богатыми природными ресурсами и талантливыми кадрами". "Объединение усилий, динамичная плодотворная деятельность откроет дополнительные возможности для тесной межрегиональной кооперации, развития всех участников. Именно в этом мы видим приоритет российского председательства", - добавил Мишустин.Он отметил, что общие программы в культурно-гуманитарной области способствуют раскрытию потенциала стран СНГ и помогают укрепить связи."Все эти приоритеты нашли своё отражение в подготовленном российской стороной проекте совместного заявления о перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества. Рассчитываю, что вы его поддержите", - обратился Мишустин к коллегам по СНГ.

https://ria.ru/20231218/intervidenie-1916440018.html

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россия, михаил мишустин, снг