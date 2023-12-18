https://ria.ru/20231218/putin-1916525399.html

Немедленно. Во Франции пришли в восторг от решения Путина

Немедленно. Во Франции пришли в восторг от решения Путина - РИА Новости, 18.12.2023

Немедленно. Во Франции пришли в восторг от решения Путина

Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что у Финляндии и России не было никаких проблем, но после ее... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:46

2023-12-18T15:46

2023-12-18T15:46

россия

владимир путин

финляндия

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916333474_0:81:2048:1233_1920x0_80_0_0_fb2944449c2b445cd1cca8ed4405c7b2.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что у Финляндии и России не было никаких проблем, но после ее вступления в НАТО они появятся.Об этом он заявил в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на "России 1", добавив, что Москва начнет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. "Если бы какой-либо военный союз был создан прямо на границе с США, те немедленно взбесились бы и начали войну. Но вы не отдаете должное русским. Мне нравится этот двойной стандарт", — написал один из комментаторов. "Это нормально, что он защищает свою страну, все должны делать то же самое", — отметил другой. "Россия хочет защитить себя от НАТО и укрепляет свою обороноспособность", — поддержал третий. "США должны немедленно прекратить угрожать России", — поделился мнением еще один из пользователей. "Теперь Россия не может смириться с враждебным присутствием на своей границе", — заключили читатели. Финляндия, подавшая заявку на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине, в апреле стала 31-м членом альянса.

https://ria.ru/20231218/putin-1916405903.html

https://ria.ru/20231116/nato-1909898715.html

россия

финляндия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, финляндия, в мире, сша