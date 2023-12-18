Немедленно. Во Франции пришли в восторг от решения Путина
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что у Финляндии и России не было никаких проблем, но после ее вступления в НАТО они появятся.
Об этом он заявил в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на "России 1", добавив, что Москва начнет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения.
"Если бы какой-либо военный союз был создан прямо на границе с США, те немедленно взбесились бы и начали войну. Но вы не отдаете должное русским. Мне нравится этот двойной стандарт", — написал один из комментаторов.
"Это нормально, что он защищает свою страну, все должны делать то же самое", — отметил другой.
"Россия хочет защитить себя от НАТО и укрепляет свою обороноспособность", — поддержал третий.
"США должны немедленно прекратить угрожать России", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Теперь Россия не может смириться с враждебным присутствием на своей границе", — заключили читатели.
Финляндия, подавшая заявку на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине, в апреле стала 31-м членом альянса.
"Это нормально, что он защищает свою страну, все должны делать то же самое", — отметил другой.
"Россия хочет защитить себя от НАТО и укрепляет свою обороноспособность", — поддержал третий.
"США должны немедленно прекратить угрожать России", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Теперь Россия не может смириться с враждебным присутствием на своей границе", — заключили читатели.
Финляндия, подавшая заявку на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине, в апреле стала 31-м членом альянса.