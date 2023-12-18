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Немедленно. Во Франции пришли в восторг от решения Путина - РИА Новости, 18.12.2023
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15:46 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/putin-1916525399.html
Немедленно. Во Франции пришли в восторг от решения Путина
Немедленно. Во Франции пришли в восторг от решения Путина - РИА Новости, 18.12.2023
Немедленно. Во Франции пришли в восторг от решения Путина
Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что у Финляндии и России не было никаких проблем, но после ее... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:46
2023-12-18T15:46
россия
владимир путин
финляндия
в мире
сша
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что у Финляндии и России не было никаких проблем, но после ее вступления в НАТО они появятся.Об этом он заявил в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на "России 1", добавив, что Москва начнет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. "Если бы какой-либо военный союз был создан прямо на границе с США, те немедленно взбесились бы и начали войну. Но вы не отдаете должное русским. Мне нравится этот двойной стандарт", — написал один из комментаторов. "Это нормально, что он защищает свою страну, все должны делать то же самое", — отметил другой. "Россия хочет защитить себя от НАТО и укрепляет свою обороноспособность", — поддержал третий. "США должны немедленно прекратить угрожать России", — поделился мнением еще один из пользователей. "Теперь Россия не может смириться с враждебным присутствием на своей границе", — заключили читатели. Финляндия, подавшая заявку на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине, в апреле стала 31-м членом альянса.
https://ria.ru/20231218/putin-1916405903.html
https://ria.ru/20231116/nato-1909898715.html
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россия, владимир путин, финляндия, в мире, сша
Россия, Владимир Путин, Финляндия, В мире, США

Немедленно. Во Франции пришли в восторг от решения Путина

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что у Финляндии и России не было никаких проблем, но после ее вступления в НАТО они появятся.
Об этом он заявил в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на "России 1", добавив, что Москва начнет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения.
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"Если бы какой-либо военный союз был создан прямо на границе с США, те немедленно взбесились бы и начали войну. Но вы не отдаете должное русским. Мне нравится этот двойной стандарт", — написал один из комментаторов.

"Это нормально, что он защищает свою страну, все должны делать то же самое", — отметил другой.

"Россия хочет защитить себя от НАТО и укрепляет свою обороноспособность", — поддержал третий.

"США должны немедленно прекратить угрожать России", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Теперь Россия не может смириться с враждебным присутствием на своей границе", — заключили читатели.

Финляндия, подавшая заявку на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине, в апреле стала 31-м членом альянса.
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