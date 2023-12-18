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В Нижнем Новгороде мужчина приковал к себе подругу наручниками - РИА Новости, 18.12.2023
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15:19 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916518101.html
В Нижнем Новгороде мужчина приковал к себе подругу наручниками
В Нижнем Новгороде мужчина приковал к себе подругу наручниками - РИА Новости, 18.12.2023
В Нижнем Новгороде мужчина приковал к себе подругу наручниками
Сотрудники полиции задержали мужчину, пристегнувшего к себе наручниками подругу и угрожавшего ей электрошокером и страйкбольной гранатой, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:19
2023-12-18T15:19
происшествия
россия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, пристегнувшего к себе наручниками подругу и угрожавшего ей электрошокером и страйкбольной гранатой, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. Сообщение от 26-летней женщины о том, что ее удерживает мужчина, поступило в полицию 17 декабря. "Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что у многоквартирного дома на улице Маршала Баграмяна в ходе возникшего конфликта мужчина пристегнул наручниками свою сожительницу, более чем на полчаса ограничив ее действия. Свои действия агрессор сопровождал демонстрацией предмета, внешне схожего с гранатой, а также электрошокера. Женщина смогла достать мобильный телефон и вызвать полицию. Мужчина был оперативно задержан полицейскими", - говорится в сообщении. Установлено, что предмет, которым злоумышленник угрожал своей знакомой, является страйкбольной гранатой. По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.
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происшествия, россия, нижегородская область
Происшествия, Россия, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде мужчина приковал к себе подругу наручниками

Нижегородец приковал к себе подругу наручниками и угрожал ей электрошокером

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, пристегнувшего к себе наручниками подругу и угрожавшего ей электрошокером и страйкбольной гранатой, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.
Сообщение от 26-летней женщины о том, что ее удерживает мужчина, поступило в полицию 17 декабря.
«
"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что у многоквартирного дома на улице Маршала Баграмяна в ходе возникшего конфликта мужчина пристегнул наручниками свою сожительницу, более чем на полчаса ограничив ее действия. Свои действия агрессор сопровождал демонстрацией предмета, внешне схожего с гранатой, а также электрошокера. Женщина смогла достать мобильный телефон и вызвать полицию. Мужчина был оперативно задержан полицейскими", - говорится в сообщении.
Установлено, что предмет, которым злоумышленник угрожал своей знакомой, является страйкбольной гранатой. По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.
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