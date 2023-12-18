https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916439497.html

В Нижнем Новгороде мужчина избил сотрудника скорой

В Нижнем Новгороде мужчина избил сотрудника скорой - РИА Новости, 18.12.2023

В Нижнем Новгороде мужчина избил сотрудника скорой

Работник станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода получил множественные травмы от буйного пациента, сообщает трудовая инспекция региона. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:41

2023-12-18T11:41

2023-12-18T11:41

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Работник станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода получил множественные травмы от буйного пациента, сообщает трудовая инспекция региона. По предварительной информации, в ночь на воскресенье, около 2.35 пациент избил 33-летнего медработника - тот получил множество травм, в том числе сотрясение головного мозга. "Ожидается медицинское заключение о характере полученных повреждений и степени их тяжести. Государственной инспекцией труда в Нижегородской области выясняются обстоятельства и причины происшедшего", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230125/skoraya-1847257241.html

нижний новгород

нижегородская область

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2023

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происшествия, нижний новгород, нижегородская область