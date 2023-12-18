https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916438096.html
В Москве аферисты стали чаще похищать деньги у детей
В Москве аферисты стали чаще похищать деньги у детей - РИА Новости, 18.12.2023
В Москве аферисты стали чаще похищать деньги у детей
Количество дистанционных мошенничеств в отношении несовершеннолетних в 2023 году в Москве увеличилось на 29%, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:36
2023-12-18T11:36
2023-12-18T11:36
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Количество дистанционных мошенничеств в отношении несовершеннолетних в 2023 году в Москве увеличилось на 29%, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. По информации ведомства, за 11 месяцев 252 несовершеннолетних жителя Москвы лишились денег по вине дистанционных аферистов, 21 из них – подростки до 14 лет. В прошлом году за аналогичный период был зарегистрирован 181 подобный случай. В прокуратуре Москвы рекомендовали родителям объяснить детям "простые правила финансовой грамотности и безопасного поведения". В частности, советуют в надзорном ведомстве, нельзя никому сообщать данные банковской карты, передавать посторонним лицам мобильные устройства, на которых установлены приложения онлайн банков, избегать общения с незнакомцами. Родители также должны объяснить, что нельзя переходить по сомнительным ссылкам в электронной почте, смс или соцсетях, открывать неизвестные файлы, устанавливать непроверенные приложения. "Объясните детям правила онлайн покупок: совершать покупки можно только по согласованию с родителями, в проверенных интернет-магазинах, нельзя переводить полную предоплату за товар, если не уверены в надежности продавца. Расскажите детям, что опасно приобретать виртуальные деньги, улучшения для игр, а также платный игровой контент и другие бонусы", - говорится в рекомендациях ведомства.
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общество, москва, технологии
Общество, Москва, Технологии
В Москве аферисты стали чаще похищать деньги у детей
Аферисты стали чаще похищать деньги у несовершеннолетних жителей Москвы
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости.
Количество дистанционных мошенничеств в отношении несовершеннолетних в 2023 году в Москве увеличилось на 29%, сообщает пресс-служба городской прокуратуры
.
По информации ведомства, за 11 месяцев 252 несовершеннолетних жителя Москвы лишились денег по вине дистанционных аферистов, 21 из них – подростки до 14 лет. В прошлом году за аналогичный период был зарегистрирован 181 подобный случай.
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В прокуратуре Москвы рекомендовали родителям объяснить детям "простые правила финансовой грамотности и безопасного поведения". В частности, советуют в надзорном ведомстве, нельзя никому сообщать данные банковской карты, передавать посторонним лицам мобильные устройства, на которых установлены приложения онлайн банков, избегать общения с незнакомцами.
Родители также должны объяснить, что нельзя переходить по сомнительным ссылкам в электронной почте, смс или соцсетях, открывать неизвестные файлы, устанавливать непроверенные приложения.
"Объясните детям правила онлайн покупок: совершать покупки можно только по согласованию с родителями, в проверенных интернет-магазинах, нельзя переводить полную предоплату за товар, если не уверены в надежности продавца. Расскажите детям, что опасно приобретать виртуальные деньги, улучшения для игр, а также платный игровой контент и другие бонусы", - говорится в рекомендациях ведомства.
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