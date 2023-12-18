https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916428746.html

В Москве задержали мужчину, ранившего оппонента из травмата

В Москве задержали мужчину, ранившего оппонента из травмата - РИА Новости, 18.12.2023

В Москве задержали мужчину, ранившего оппонента из травмата

Молодого человека, выстрелившего из травматического оружия в оппонента на северо-западе Москвы, за полчаса задержали полицейские, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:03

2023-12-18T11:03

2023-12-18T11:03

происшествия

москва

митино

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Молодого человека, выстрелившего из травматического оружия в оппонента на северо-западе Москвы, за полчаса задержали полицейские, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, 17 декабря в 00.35 произошла стрельба у дома №9 по Пятницкому шоссе (район Митино). На месте происшествия полицейские обнаружили с огнестрельными ранениями мужчину 1985 года рождения, скорой помощью его доставили в больницу. "В течение получаса оперативники… установили и задержали молодого человека, который в ходе конфликта из травматического пистолета произвел несколько выстрелов в потерпевшего, после чего с места происшествия скрылся", - рассказали в главке.

https://ria.ru/20231028/vystrel-1905886583.html

москва

митино

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2023

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происшествия, москва, митино