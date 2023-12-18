https://ria.ru/20231218/prigovor-1916526135.html

В Магадане вынесли приговор водителю, который насмерть сбил мотоциклиста

В Магадане вынесли приговор водителю, который насмерть сбил мотоциклиста - РИА Новости, 18.12.2023

В Магадане вынесли приговор водителю, который насмерть сбил мотоциклиста

Суд в Магадане признал 22-летнего водителя виновным в гибели мотоциклиста из-за нарушений правил дородного движения при управлении автомобилем, сообщает в... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:48

2023-12-18T15:48

2023-12-18T15:48

происшествия

магадан

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МАГАДАН, 18 дек - РИА Новости. Суд в Магадане признал 22-летнего водителя виновным в гибели мотоциклиста из-за нарушений правил дородного движения при управлении автомобилем, сообщает в понедельник прокуратура региона. "В суде установлено, что в августе 2023 года молодой человек управлял автомобилем марки "Тойота Кроун Маджеста". Водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток улицы Транспортная и проспекта Карла Маркса в областном центре и совершил столкновение с мотоциклом, который двигался по проезжей части на зеленый свет. В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении. Уточняется, что осужденный имел возможность затормозить и предотвратить ДТП, это подтвердила экспертиза. Суд приговорил водителя к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии- поселении. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20231215/deti-1916061739.html

https://ria.ru/20231212/voditel-1915215778.html

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происшествия, магадан