https://ria.ru/20231218/prigovor-1916526135.html
В Магадане вынесли приговор водителю, который насмерть сбил мотоциклиста
В Магадане вынесли приговор водителю, который насмерть сбил мотоциклиста - РИА Новости, 18.12.2023
В Магадане вынесли приговор водителю, который насмерть сбил мотоциклиста
Суд в Магадане признал 22-летнего водителя виновным в гибели мотоциклиста из-за нарушений правил дородного движения при управлении автомобилем, сообщает в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:48
2023-12-18T15:48
2023-12-18T15:48
происшествия
магадан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МАГАДАН, 18 дек - РИА Новости. Суд в Магадане признал 22-летнего водителя виновным в гибели мотоциклиста из-за нарушений правил дородного движения при управлении автомобилем, сообщает в понедельник прокуратура региона. "В суде установлено, что в августе 2023 года молодой человек управлял автомобилем марки "Тойота Кроун Маджеста". Водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток улицы Транспортная и проспекта Карла Маркса в областном центре и совершил столкновение с мотоциклом, который двигался по проезжей части на зеленый свет. В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении. Уточняется, что осужденный имел возможность затормозить и предотвратить ДТП, это подтвердила экспертиза. Суд приговорил водителя к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии- поселении. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20231215/deti-1916061739.html
https://ria.ru/20231212/voditel-1915215778.html
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан
В Магадане вынесли приговор водителю, который насмерть сбил мотоциклиста
В Магадане водителя, сбившего насмерть мотоциклиста, приговорили к трем годам
МАГАДАН, 18 дек - РИА Новости.
Суд в Магадане признал 22-летнего водителя виновным в гибели мотоциклиста из-за нарушений правил дородного движения при управлении автомобилем, сообщает в понедельник прокуратура
региона.
"В суде установлено, что в августе 2023 года молодой человек управлял автомобилем марки "Тойота Кроун Маджеста". Водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток улицы Транспортная и проспекта Карла Маркса в областном центре и совершил столкновение с мотоциклом, который двигался по проезжей части на зеленый свет. В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
В Архангельской области вынесли приговор родителям, истязавшим детей
Уточняется, что осужденный имел возможность затормозить и предотвратить ДТП, это подтвердила экспертиза. Суд приговорил водителя к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии- поселении.
Приговор в законную силу не вступил.
Водителя, сбившего красноярского кадета, приговорили к колонии