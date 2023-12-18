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В Магадане вынесли приговор водителю, который насмерть сбил мотоциклиста - РИА Новости, 18.12.2023
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15:48 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/prigovor-1916526135.html
В Магадане вынесли приговор водителю, который насмерть сбил мотоциклиста
В Магадане вынесли приговор водителю, который насмерть сбил мотоциклиста - РИА Новости, 18.12.2023
В Магадане вынесли приговор водителю, который насмерть сбил мотоциклиста
Суд в Магадане признал 22-летнего водителя виновным в гибели мотоциклиста из-за нарушений правил дородного движения при управлении автомобилем, сообщает в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:48
2023-12-18T15:48
происшествия
магадан
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МАГАДАН, 18 дек - РИА Новости. Суд в Магадане признал 22-летнего водителя виновным в гибели мотоциклиста из-за нарушений правил дородного движения при управлении автомобилем, сообщает в понедельник прокуратура региона. "В суде установлено, что в августе 2023 года молодой человек управлял автомобилем марки "Тойота Кроун Маджеста". Водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток улицы Транспортная и проспекта Карла Маркса в областном центре и совершил столкновение с мотоциклом, который двигался по проезжей части на зеленый свет. В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении. Уточняется, что осужденный имел возможность затормозить и предотвратить ДТП, это подтвердила экспертиза. Суд приговорил водителя к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии- поселении. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20231215/deti-1916061739.html
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происшествия, магадан
Происшествия, Магадан
В Магадане вынесли приговор водителю, который насмерть сбил мотоциклиста

В Магадане водителя, сбившего насмерть мотоциклиста, приговорили к трем годам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МАГАДАН, 18 дек - РИА Новости. Суд в Магадане признал 22-летнего водителя виновным в гибели мотоциклиста из-за нарушений правил дородного движения при управлении автомобилем, сообщает в понедельник прокуратура региона.
"В суде установлено, что в августе 2023 года молодой человек управлял автомобилем марки "Тойота Кроун Маджеста". Водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток улицы Транспортная и проспекта Карла Маркса в областном центре и совершил столкновение с мотоциклом, который двигался по проезжей части на зеленый свет. В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что осужденный имел возможность затормозить и предотвратить ДТП, это подтвердила экспертиза. Суд приговорил водителя к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии- поселении.
Приговор в законную силу не вступил.
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