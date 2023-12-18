https://ria.ru/20231218/pozhar-1916443607.html

В Нижнем Новгороде пожар вспыхнул в общежитии из-за электроодеяла

В Нижнем Новгороде пожар вспыхнул в общежитии из-за электроодеяла - РИА Новости, 18.12.2023

В Нижнем Новгороде пожар вспыхнул в общежитии из-за электроодеяла

Электроодеяло загорелось на студентке в общежитии Нижегородского госуниверситета (ННГУ) - девушку госпитализировали с ожогами, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:52

2023-12-18T11:52

2023-12-18T11:52

происшествия

нижний новгород

нижегородский государственный университет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Электроодеяло загорелось на студентке в общежитии Нижегородского госуниверситета (ННГУ) - девушку госпитализировали с ожогами, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС в понедельник. Сообщение о пожаре в одной из комнат общежития ННГУ на улице Деловой поступило в понедельник в 5.25. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений, эвакуация не проводилась. 24-летняя девушка получила ожоги 2-3% тела. "Загорелось электрическое одеяло. В результате получившая ожоги девушка была госпитализирована", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916439497.html

нижний новгород

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происшествия, нижний новгород, нижегородский государственный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)