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В Нижнем Новгороде пожар вспыхнул в общежитии из-за электроодеяла - РИА Новости, 18.12.2023
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11:52 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/pozhar-1916443607.html
В Нижнем Новгороде пожар вспыхнул в общежитии из-за электроодеяла
В Нижнем Новгороде пожар вспыхнул в общежитии из-за электроодеяла - РИА Новости, 18.12.2023
В Нижнем Новгороде пожар вспыхнул в общежитии из-за электроодеяла
Электроодеяло загорелось на студентке в общежитии Нижегородского госуниверситета (ННГУ) - девушку госпитализировали с ожогами, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:52
2023-12-18T11:52
происшествия
нижний новгород
нижегородский государственный университет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Электроодеяло загорелось на студентке в общежитии Нижегородского госуниверситета (ННГУ) - девушку госпитализировали с ожогами, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС в понедельник. Сообщение о пожаре в одной из комнат общежития ННГУ на улице Деловой поступило в понедельник в 5.25. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений, эвакуация не проводилась. 24-летняя девушка получила ожоги 2-3% тела. "Загорелось электрическое одеяло. В результате получившая ожоги девушка была госпитализирована", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916439497.html
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происшествия, нижний новгород, нижегородский государственный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородский государственный университет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде пожар вспыхнул в общежитии из-за электроодеяла

В Нижнем Новгороде пожар вспыхнул в общежитии, пострадала студентка

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Электроодеяло загорелось на студентке в общежитии Нижегородского госуниверситета (ННГУ) - девушку госпитализировали с ожогами, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС в понедельник.
Сообщение о пожаре в одной из комнат общежития ННГУ на улице Деловой поступило в понедельник в 5.25. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений, эвакуация не проводилась. 24-летняя девушка получила ожоги 2-3% тела.
«
"Загорелось электрическое одеяло. В результате получившая ожоги девушка была госпитализирована", - уточнили в пресс-службе.
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ПроисшествияНижний НовгородНижегородский государственный университетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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