https://ria.ru/20231218/pozhar-1916419631.html
В Красноярске загорелся рельсовый автобус
В Красноярске загорелся рельсовый автобус - РИА Новости, 18.12.2023
В Красноярске загорелся рельсовый автобус
В Красноярске загорелся рельсовый автобус, следовавший через регион транзитом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской железной дороги. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:42
2023-12-18T10:42
2023-12-18T10:44
происшествия
красноярск
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярская железная дорога
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КРАСНОЯРСК, 18 дек - РИА Новости. В Красноярске загорелся рельсовый автобус, следовавший через регион транзитом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской железной дороги. "Ориентировочно в 12.00 (08.00 мск) на станции Красноярск произошло возгорание рельсового автобуса. В момент возгорания он находился на путях сортировочного парка станции, без пассажиров. На месте происшествия работает пожарный поезд со станции Бугач, также задействованы пожарные расчеты МЧС", - говорится в сообщении. В региональном главке МЧС РИА Новости сообщили, что рельсовый автобус состоит их трех вагонов - горит головной на площади 50 квадратных метров. Угрозы нет. В пресс-службе Красноярской железной дороги (КЖД) уточнили, что, по предварительной информации, пострадавших нет, на движение других поездов происшествие не влияет. В КЖД сообщили, что автобус следовал через регион транзитом и в Красноярском крае рельсовые автобусы не используются.
https://ria.ru/20231217/pozhar-1916273700.html
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происшествия, красноярск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярская железная дорога
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красноярская железная дорога
В Красноярске загорелся рельсовый автобус
В Красноярске в районе железнодорожного вокзала горит рельсовый автобус