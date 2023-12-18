https://ria.ru/20231218/povar-1916485089.html

Источник: в Москве повар ранила коллегу ножом при подготовке фуршета

Источник: в Москве повар ранила коллегу ножом при подготовке фуршета - РИА Новости, 18.12.2023

Источник: в Москве повар ранила коллегу ножом при подготовке фуршета

При подготовке фуршета в Гостином дворе в Москве повар ранила ножом коллегу, полицейские проводят проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:44

2023-12-18T13:44

2023-12-18T13:44

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. При подготовке фуршета в Гостином дворе в Москве повар ранила ножом коллегу, полицейские проводят проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным пресс-службы московского главка МВД РФ, 17 декабря "в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя гражданами в организации на Нагатинской набережной". "На место прибыли сотрудники полиции, которыми были установлены участники инцидента, в ходе которого мужчина получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом", - рассказали в ведомстве. Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что во время подготовки фуршета в Гостином дворе повариха ударила другого повара ножом.

https://ria.ru/20231217/metro-1916303733.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва