Рейтинг@Mail.ru
Источник: в Москве повар ранила коллегу ножом при подготовке фуршета - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/povar-1916485089.html
Источник: в Москве повар ранила коллегу ножом при подготовке фуршета
Источник: в Москве повар ранила коллегу ножом при подготовке фуршета - РИА Новости, 18.12.2023
Источник: в Москве повар ранила коллегу ножом при подготовке фуршета
При подготовке фуршета в Гостином дворе в Москве повар ранила ножом коллегу, полицейские проводят проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:44
2023-12-18T13:44
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151980/48/1519804876_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_1a0947ba2b00af51e75e1a56b2762177.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. При подготовке фуршета в Гостином дворе в Москве повар ранила ножом коллегу, полицейские проводят проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным пресс-службы московского главка МВД РФ, 17 декабря "в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя гражданами в организации на Нагатинской набережной". "На место прибыли сотрудники полиции, которыми были установлены участники инцидента, в ходе которого мужчина получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом", - рассказали в ведомстве. Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что во время подготовки фуршета в Гостином дворе повариха ударила другого повара ножом.
https://ria.ru/20231217/metro-1916303733.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151980/48/1519804876_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_4f058a8690812c584ae21f0c791ad886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Источник: в Москве повар ранила коллегу ножом при подготовке фуршета

В Москве повар ударила ножом коллегу при подготовке фуршета в Гостином дворе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПовара в ресторане
Повара в ресторане - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Повара в ресторане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. При подготовке фуршета в Гостином дворе в Москве повар ранила ножом коллегу, полицейские проводят проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным пресс-службы московского главка МВД РФ, 17 декабря "в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя гражданами в организации на Нагатинской набережной".
"На место прибыли сотрудники полиции, которыми были установлены участники инцидента, в ходе которого мужчина получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом", - рассказали в ведомстве.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что во время подготовки фуршета в Гостином дворе повариха ударила другого повара ножом.
Драка в вагоне московского метро
В вагоне московского метро мужчина ударил другого ножом во время ссоры
17 декабря, 14:06
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала