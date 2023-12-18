https://ria.ru/20231218/povar-1916485089.html
Источник: в Москве повар ранила коллегу ножом при подготовке фуршета
Источник: в Москве повар ранила коллегу ножом при подготовке фуршета - РИА Новости, 18.12.2023
Источник: в Москве повар ранила коллегу ножом при подготовке фуршета
При подготовке фуршета в Гостином дворе в Москве повар ранила ножом коллегу, полицейские проводят проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:44
2023-12-18T13:44
2023-12-18T13:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. При подготовке фуршета в Гостином дворе в Москве повар ранила ножом коллегу, полицейские проводят проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным пресс-службы московского главка МВД РФ, 17 декабря "в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя гражданами в организации на Нагатинской набережной". "На место прибыли сотрудники полиции, которыми были установлены участники инцидента, в ходе которого мужчина получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом", - рассказали в ведомстве. Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что во время подготовки фуршета в Гостином дворе повариха ударила другого повара ножом.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Источник: в Москве повар ранила коллегу ножом при подготовке фуршета
В Москве повар ударила ножом коллегу при подготовке фуршета в Гостином дворе
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. При подготовке фуршета в Гостином дворе в Москве повар ранила ножом коллегу, полицейские проводят проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным пресс-службы московского главка МВД РФ, 17 декабря "в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя гражданами в организации на Нагатинской набережной".
"На место прибыли сотрудники полиции, которыми были установлены участники инцидента, в ходе которого мужчина получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом", - рассказали в ведомстве.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что во время подготовки фуршета в Гостином дворе повариха ударила другого повара ножом.
В вагоне московского метро мужчина ударил другого ножом во время ссоры