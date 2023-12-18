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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.12.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении убили и ранили до 50 украинских военнослужащих, уничтожив самоходные артиллерийские установки М109 Paladin... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:19

2023-12-18T14:19

2023-12-18T14:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении убили и ранили до 50 украинских военнослужащих, уничтожив самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации суточные потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США и Krab польского производства, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

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2023

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область