https://ria.ru/20231218/poteri-1916500183.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении убили и ранили до 50 украинских военнослужащих, уничтожив самоходные артиллерийские установки М109 Paladin... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:19
2023-12-18T14:19
2023-12-18T14:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618342_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_e5e2d098528414b67fb1b134cb73089a.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении убили и ранили до 50 украинских военнослужащих, уничтожив самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации суточные потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США и Krab польского производства, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618342_231:0:2898:2000_1920x0_80_0_0_9c15793b81add81ca53acc0fd4442eaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 50 военных на Херсонском направлении